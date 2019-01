Las declaraciones premonitorias de Itziar Castro en 'Sálvame' sobre su despido de 'OT'

Hace más de dos meses del despido de Itziar Castro de Operación Triunfo. Antes de esto, cuando la actriz aún estaba en el programa de TVE y se encontraba de promoción por la película Matar a Dios, visitó la sección de Sálvame (Telecinco) Belén a bordo para ser entrevistada por Belén Esteban en el coche de camino a la estación de Atocha en Madrid. El fragmento se ha emitido este lunes y revela que Castro tenía sospechas de lo que podía pasar. Puedes verlo aquí.

"¿Con OT todo bien?", le preguntó Esteban. "Sí, sí, aunque fue súperbien al principio. He pasado de ser la más querida y que digan 'jo, qué guay tus clases' a que, después de un pase de micros en el que fui muy dura, pidieran que volviesen Los Javis y me dijeran que fatal, que era una amargada y que no me quería nadie", respondió, dejando entrever que ya le habían dejado caer su despido.

"He pasado de querida a odiada en cero coma", añadió la actriz de Vis a Vis. Tras tantas críticas, el 31 de octubre la productora del talent de TVE anunció su salida y el regreso de Los Javis a la Academia.

Castro lanzó un comunicado destacando que la habían echado y también habló con la revista ¡Hola! sobre su salida del talent, donde aclaró que no se debía a una mala relación con Noemí Galera y que todavía estaba en contacto con Gestmusic para temas legales.