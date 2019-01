El año arrancó con un especial de Tu cara me suena, al que no faltaron dos míticos de anteriores ediciones del concurso de Antena 3. Silvia Abril y Jose Corbacho unieron sus voces en la primera noche de 2019 para parodiar interpretar Tu canción, el tema que Amaia y Alfred defendieron en Eurovisión 2018 y por el que España quedó en el puesto número 23 al conseguir 61 puntos.

No lograron una puntuación mucho mejor los dos humoristas, aunque sí recibieron un aplauso unánime del público con este número.

Muchos usuarios de Twitter comentaron la actuación durante la gala utilizando el hashtag # TCMSAñoNuevo. Y uno de esos usuarios fue Alfred, que celebró la parodia comentándola también en Instagram.

"Quiero felicitar a Jose Corbacho y Silvia Abril por la divertida performance que han hecho de Tu canción en Tu cara me suena. ¡No me he podido reír más! Gracias por hacernos felices. Un abrazo, compañero", escribió el finalista de OT 2017.

Quiero felicitar a @josecorbacho y a @silviabril por la divertida performance que han hecho de 'Tu canción' en @TuCaraMSuena. ¡No me he podido reír más! Gracias por hacernos felices. Un abrazo, compañeros. 🎭 pic.twitter.com/L87HTlezTo — alfredgarcia (@alfredgarcia) 1 de enero de 2019

Sus palabras fueron correspondidas por su alter ego, que compartió los pantallazos de sus stories y el propio tuit. "Abrazo y reverencia para ti, por reírte con nosotros!", escribió el actor.

