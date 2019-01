Lo que viste en Telecinco ya no es La Voz, a pesar de que forme parte de su esencia. Antena 3 ha reconvertido el programa y, aunque sigue teniendo ciertos puntos en común intocables para que no deje de ser el talent con música y voz en directo que es, el formato respirará otro aire desde su estreno, el lunes 7 de enero.

La Voz llega en dos noches a la semana, con canal 24 horas en Atresplayer y tras una campaña de promoción a gran escala que le ha llevado a ocupar marquesinas, a convertirse en contenido de realidad aumentada en Antena 3 Noticias o a ser los protagonistas de un emotivo vídeo en el aeropuerto de Madrid.

La producción de Boomerang conserva a los coaches que más juego han dado en las anteriores ediciones de Mediaset y recibe a otros nuevos: Antonio Orozco, Luis Fonsi, Paulina Rubio y Pablo López. Los cuatro conectan, se entienden y tienen agilidad para hacer televisión. Han sido los elegidos para dar otra dimensión musical al programa. En la misión los acompañara la presentadora Eva González (en lugar de Jesús Vázquez), el fichaje estrella y la gran incógnita que la cadena mantuvo durante meses.

El HuffPost ha acudido a una de las audiciones a ciegas de La Voz en Antena 3 y ha escuchado de cerca los pasos de los aspirantes: es lo primero que se advierte cuando el plató se queda en silencio a su entrada, mientras los coaches permanecen de espaldas.

Esto es parte de lo que podrás ver en el programa y que puede que no te esperaras:

1. Verás a Luis Fonsi comedido, a Antonio Orozco y Paulina Rubio desmedidos y a Pablo López poniendo el punto de cordura: se complementan a la perfección.

2. Aunque si hay que competir, se compite: aprovechan cualquier ocasión para bloquear a otro coach y evitar así que se giren con un talent que quieren en su equipo.

3. Sin embargo, el pulsador no siempre es un aliado. No está hecho a prueba de bombas. El de Pablo López se rompió y, evidentemente, hubo que solucionarlo antes de continuar, para que no se le escapara ningún talent del que se encaprichara. Cosas que pueden ocurrir en las superproducciones y que se solucionan sobre la marcha: todo bajo control.

4. Si te fijas bien comprobarás que está todo medido, hasta los vasos de los cuatro coaches. El de Pablo López tiene un piano dibujado

5. Conocerás a la Paulina diva, en el mejor de los sentidos. Es la única mujer que ocupa un sillón en esta edición, pero se los lleva de calle. A todos. La artista sabe conquistar al público... y a los aspirantes a ser La Voz. El programa es un show y ella también. Igual suelta un chiste que un zasca, pero las risas son las mismas. Brilla tanto como su vestido de las audiciones.

Que nuestros coaches BRILLAN ✨ con luz propia es un hecho. ¡Y tenemos las pruebas! 😎 Con este outfit no se pierden por el plató... Y lo que tú no puedes perderte es el GRAN ESTRENO ✌🏽 de #LaVozAntena3, 7 y 8 de enero en @antena3com 🎤 https://t.co/KeJpDmaGWepic.twitter.com/N0sNv0mkio — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) 28 de diciembre de 2018

6. De hecho, escucharás a Paulina diciendo frases con tanto sentido como "el cosmos conspira contra nosotros". Y, aun así, no te chirriarán en el contexto del programa.

7. Y escucharás algo más de ella. Hay gente que dice que hay dos artistas en el mundo que jamás cantan en directo: uno es Mario Vaquerizo con las Nancys Rubias y la otra es Paulina Rubio. Se acabó el mito. La vas a ver de diva total y cantando en directo junto al piano.

8. Hemos descubierto por qué Pablo López siempre luce tan megaperfecto, especialmente en lo que al pelo se refiere: ni os imagináis la cantidad de laca que erige su flequillo. Lo comprobamos entre retoque y retoque del equipo de maquillaje y peluquería.

9. Antonio Orozco es pura sutileza para echar en cara a sus compañeros —y de paso lanzar una pullita sana— ser el único en girarse con una de las concursantes, que ha trabajado en el musical El médico: él ganó dos ediciones en Telecinco con un talent con el que sólo se había girado él. Ya descubriréis quién es la chica y cómo canta.

10. Y además, Orozco lanza un mensaje político aprovechando otra de las actuaciones en las que suena una canción de Bob Dylan: "Entiendo que nuestros jóvenes estén hartos de esta mierda de sistema". Tendrás que escucharlo completo para entenderlo.

11. Podrás ver en las audiciones a una chica que ya ha pasado por otro programa musical, Operación Triunfo.

12. Algo nos dice que un chico llamado Álvaro tendrá pronto un club de fans muy fiel.

13. Verás a algún que otro aspirante que con entonar una sola nota ya tiene al público a sus pies. Y comprobarás que, aunque vayamos de lo contrario, los españoles escuchamos una canción de Isabel Pantoja y nos venimos muy arriba.

14. Hay actuaciones en las que podrás ser un poco coach, o al menos sentir lo mismo que ellos: no verás la cara del talent.

Bonus track: esta grabación de las audiciones a ciegas sirvió para ser un poco menos incrédulos con algunos de los vídeos de amor que se hacen virales: un chico del público se arrodilló y le dedicó una canción —con dudosa afinación— a su novia durante uno de los cortes.