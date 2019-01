Hace cinco años llegó al mundo Martín Casillas Carbonero, el primer hijo del futbolista Iker Casillas y la periodista Sara Carbonero. Para celebrar su cumpleaños, la presentadora le ha dedicado una extensa carta en su cuenta de Instagram que ha acompañado de un bonito retrato en blanco y negro del niño —del que no suele mostrar el rostro— en la orilla del mar. En 20 minutos la publicación superaba los 17.000 me gusta y los 400 comentarios.

Carbonero comienza contando que mientras desayunaban juntos Martín le ha pedido que le contara algún recuerdo del día que nació: "Te he contado cómo fueron tus primeros días en el mundo, lo que nos hiciste sentir a todos al conocerte y ver por primera vez esos ojitos azules. Ha sido justo antes de decirte lo orgullosa que estoy del niño en el que te has convertido".

Según ha confiado la periodista, cuando ha dejado a su hijo mayor en el colegio —la pareja tiene otro niño, Lucas, de 2 años— se ha quedado con ganas de contarle más, como "ese tipo de cosas como que desde que naciste has tenido sin tú sospecharlo la habilidad de colocar todo en su sitio, de traer la paz, la calma y la relatividad a nuestras vidas. O que tienes un corazón gigante, que eres generoso, observador, detallista, empático y que tu sensibilidad y tu manera de ver el mundo te hacen único".

La periodista también destaca cualidades de su hijo como el sentido del humor, la curiosidad o la facilidad para adaptarse a los cambios. "Deseo con toda mi alma que nunca pierdas esa autenticidad y ese romanticismo tuyo, por muchos obstáculos que puedas encontrar en el camino, porque ya no quedamos muchos románticos e idealistas. Que sigas dibujando corazones toda la vida y diciendo 20 veces al día 'te quiero', como haces ahora", pide Carbonero.

"Que continúes, como hasta el día de hoy, emocionándote con una canción y enfadándote cuando veas a un animal sufrir. Que nos sigas iluminando siempre con tu preciosa sonrisa, tus hoyuelos y tu cara de pillo. Que por muchos años que pasen no pierdas nunca la capacidad de sorprenderte y de valorar las cosas más simples y bellas de la vida, que sigas haciendo collares de conchas y contando atardeceres de colores, cantando en el coche e inventando historias a medias para dormir donde casi siempre eres el héroe", continúa.

"Me he tomado la licencia de dejarlo escrito por aquí aún con el riesgo de resultar un poco intensa. Porque así eres tú, no he exagerado nada", continúa con orgullo de madre.

Por último, Sara Carbonero relata la última ocurrencia de Martín: "Esta mañana, nada más abrir los ojos me has preguntado mientras estirabas las piernas todo lo posible para ver si habían crecido: 'Mamá, ¿estoy diferente?'. He sonreído porque tu querías que te dijera que sí y yo solo pensaba en que no, y en que ojalá no cambies nunca. Feliz cumpleaños, mi pequeño corazón gigante".