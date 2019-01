El momento de 'Sálvame' (Telecinco) que se vuelve viral meses después: y no por lo que estás pensando

Son solo 40 segundos pero este vídeo de Sábado Deluxe, factoría Sálvame (Telecinco), tiene más de medio millón de reproducciones en Twitter.

En el vídeo aparecen cinco personas, los periodistas del corazón Lydia Lozano, María Patiño, Gustavo González y Antonio Rossi. Todo esto presentado por Jorge Javier Vázquez, que se queda atónito ante lo que está a punto de suceder.

Lo que empieza como una discusión entre Lozano y González termina en un loco baile protagonizado por las dos mujeres de la tertulia.

"Ahora si quieres te pones a bailar el chuminero", dice González.

"Yo bailo el chuminero cuando me sale de las narices", responde Lozano. De repente, suena la música y ella y Patiño se levantan a bailar.

"Si esto no es la mejor televisión que se hace en el mundo yo ya no sé", escribe el usuario de Twitter que recoge el vídeo, que tiene más de 4.400 me gusta y más de 1.800 retuits.