El motivo que casi impide a Jesús Calleja dar las Campanadas

Ningún presentador tuvo unas Campanadas más sufridas que Jesús Calleja, encargado de la retransmisión de este año desde Sant Llorenç (Mallorca) junto a Lara Álvarez para Telecinco y Cuatro, las cadenas de Mediaset.

El aventurero no sólo rompió a llorar en pleno directo tras ser sorprendido con vídeos de su hijo, su hermano y sus padres, sino que como ha desvelado este 3 de enero, sufrió un percance horas antes que casi le impide estar al frente de la emisión.

Calleja ha colgado un vídeo en su canal de YouTube en el que cuenta lo que no vieron los espectadores de las horas previas o, como él mismo describe, "la historia de cómo los remedios caseros de una mujer, Antonia, salvaron el directo".

El presentador sufrió una faringitis por la que casi no podía hablar. "Estoy a unas horas de dar las Campanadas y mirad cómo estoy", explica un Calleja abrigado hasta las cejas y a punto de tomarse una tisana de jengibre preparada por una adorable vecina, Antonia. "Le he echado morro y me he metido en la casa de una señora", confiesa.

YOUTUBE Jesús Calleja y la señora Antonia.

En contraprestación el presentador ofreció a su benefactora subir al escenario durante las Campanadas para que la conociera toda España, aunque la buena mujer rechazó entre risas la invitación. Antonia sí pudo ser testigo de una llamada de teléfono de Calleja al cantante David Bisbal realizada con el manos libres.

"El jengibre y el buen humor fueron la medicina perfecta", resume el presentador para rematar el vídeo, que puedes ver aquí: