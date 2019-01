"Entonces... ¿qué coño quieres?": un señor que no limpia su casa cabrea a su cita en 'First Dates'

First Dates a veces acierta y otras no, y una de esas ha ocurrido este jueves cuando ha juntado a dos ancianos en una de sus citas.

Rosario, un jubilado de Ciudad Real, y Prudencia, también jubilada y de Madrid, han empezado con buen pie. Los dos octogenarios no iban buscando mucho en su pareja para la noche.

"Yo de sexo nada de nada. Ya se acabó. Ni tenemos edad, ni tenemos nada de nada, y no hay nada que rascar", soltaba ella antes de la cena. Lo mismo Rosario.

Pero al sentarse a cenar, la enérgica Prudencia ha chocado con su compañero en un detalle fundamental, al descubrir que no limpia su casa y no tiene intención de hacerlo nunca, que cree que las mujeres eso lo llevan mejor y va buscando una para ello.

Ni barrer, ni fregar ni nada... Así que Prudencia ha soltado: "Entonces, ¿qué coño quieres? ¿Una mujer para servirte? No, hijo, no, eso ya se terminó".

- Prudencia: ¿No has hecho nunca nada? ¿No sabes barrer? ¿No sabes coger la fregona?

- Él: No, no. No lo he hecho. Bueno, ni lo hago.

- Prudencia: Entonces, ¿qué coño quieres?



Más Prudencia, menos señoros. pic.twitter.com/Io3np84CC6