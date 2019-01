La tensa entrevista a Cristina Pedroche en 'Espejo Público': "Yo me quedo en mi casa"

La presentadora Cristina Pedroche quizá se esperaba una entrevista amable en su visita de este jueves a Espejo Público(Antena 3) pero el rostro de las Campanadas de la misma cadena acabó sacando las uñas.

La charla comenzó comentando los buenos datos de audiencia de la retransmisión —fue la segunda más vista por detrás de La 1 y batió un récord histórico con 4,5 millones de espectadores— y algunos detalles del vestido pero pronto el tono cambió y la atmósfera se fue enturbiando.

La máxima tensión llegó con una pregunta del colaborador Antonio Naranjo: "Quería saber tu opinión sobre la supresión de trabajos como el de las azafatas de Fórmula 1 y del motociclismo porque ellas también lucen los encantos que tienen..."

Pedroche puso cara de circunstancias pero dejó muy claro que no estaba cómoda: "¿Pero yo estoy aquí para promocionar mis Campanadas y para hablar de mí o para meterme en más polémicas? Yo vengo a Espejo Público porque siento que es un programa de mi casa en el que me ayudáis, me arropáis, no que me lanzáis más a los leones, porque si no yo me quedo en mi casa".

ANTENA 3 Cristina Pedroche, en 'Espejo Público'.

"Ellas pueden decidir ponerse lo que les dé la gana, igual que yo lo decido. La historia es que cuando tú eres una azafata te dicen 'No, este es tu vestido'. Ojo, que si tienen un vestido que es de una manera y luego también tienen un mono o un pantalón y ellas deciden ponerse uno o el otro yo ahí no me meto. Pero, de todas formas, gracias por esa pregunta", continuó.

"¿Y en tu vestido decides, Cristina?", preguntó la presentadora Cuca Sales, sustituta navideña de Susanna Griso.

"¿Cómo?", replicó Pedroche con el rostro desencajado. "Yo decido todo", recalcó cambiando el gesto. "El guión, todo, me meto hasta en realización. Soy superperfeccionista".

Aún quedaba una estocada más, la de la colaboradora María Jamardo que, mencionando el vestido, apostilló que no le había gustado nada. "¡Pero es que yo no os estoy preguntando!", se desesperó Pedroche. "El año que viene que venga Chicote, ¿vale?", soltó la vallecana con humor.

"Me parecen simplistas este tipo de preguntas. El mensaje que tiene que quedar es el que di. Da igual si lo digo así vestida o si lo digo ahora", se defendió Pedroche, en referencia a su alegato por el medio ambiente y contra la violencia machista. "Que la gente tenga la mente calenturienta no es mi problema, yo soy feliz con mi cuerpo y con mi vida", remachó. Puedes ver la entrevista completa aquí.