"No veo necesaria esta crueldad alimenticia": la indignante dieta de un médico para un enfermo de diabetes

La comida de hospital nunca ha gozado de buena fama, pero una cosa es lo insípido y otra lo peligroso. La farmacéutica y divulgadora Gemma del Caño ha compartido su indignación por el menú que le ha sido prescrito a su padre, que padece diabetes e insuficiencia renal.

"Mi padre tiene un problema serio de insuficiencia renal, diabético y tiene problemas cardíacos. Una joyita, vaya. Lo de la mala leche venía de antes, así que no veo necesario esta crueldad alimenticia. Es tan desastroso que no sé por dónde empezar mi indignación", ha escrito junto a la fotografía de la dieta recomendada por un facultativo a su progenitor.

Es tan desastroso que no sé por dónde empezar mi indignación😥#DNenSanidadYApic.twitter.com/o9LNmgBn3B — Gemma del Caño (@farmagemma) 3 de enero de 2019

Como la propia Del Caño explica en un tuit posterior, "la diabetes provoca insuficiencia renal, es increíble que el especialista no vea que esa dieta no se le puede dar un diabético. No entiendo lo del cambio de agua de las verduras (sabéis por qué?). Pan blanco, ¿en serio? ¿Mantequilla o margarina? Mermelada/miel/azúcar... PARA LLORAR".

La mujer ha aprovechado su indignación para pedir a Salud de Castilla y León que contrate profesionales de la nutrición para evitar problemas similares al que ha vivido con su padre.