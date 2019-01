"¿Qué hace?": Sorpresa por lo que hizo este colaborador de 'El Chiringuito de Jugones' en Nochevieja

Año Nuevo. Primeras horas del 2019. Cristiano Ronaldo sube una foto a su cuenta de Instagram, donde "sólo" (guiño, guiño) tiene 150 millones de seguidores (una séptima parte de la población total de Europa, por ejemplo). En ella se ve cómo el jugador de la Juventus celebró la Nochevieja: en Dubai y rodeado de familia y amigos.

Y entre ellos, una cara conocida para los futboleros españoles. Y no, no es un futbolista, sino un periodista y, más concretamente, colaborador de El Chiringuito de Jugones, presentado por Josep Pedrerol.

Se trata de Edu Aguirre, al que vemos en la instantánea en medio de la imagen, abrazado a su pareja:

Un hecho que ha sido muy comentado en redes sociales, donde muchos critican a Aguirre por falta de objetividad con el exfutbolista del Real Madrid.

QUE HACE EDU AGUIRRE AHÍ?? — Cαrlos 🇻🇪⚾️ (@HerreraRBB) 1 de enero de 2019

decidme que hay un primo de cristiano que se parece a edu aguirre y que edu aguirere no ha pasado la nochevieja con cristiano. — šibenik (@ohsibenik) 1 de enero de 2019

edu aguirre pasando el año nuevo con cristiano pic.twitter.com/ZFBFk6Ii9S — isa (@zaynskeen) 1 de enero de 2019

es cosa mía o en la foto está edu aguirre? https://t.co/gJXYhpaZFS — andrea 🇮🇹🌪 (@zaynreynolds) 1 de enero de 2019

Edu Aguirre ahí, con su novia, y cuando habla en El Chiringuito de Cristiano es todo de manera objetiva. Ah, y, por supuesto, cuando da informaciones sobre Cristiano es porque es un gran periodista, no porque Cristiano sea su colega y se lo diga todo, no, ¡él investiga! De traca. https://t.co/Z1ITlnsIcw — realmadridnoticias (@RMCFTheBesst) 1 de enero de 2019

CR y, entre su séquito, el objetivo periodista de El Chiringuito, Edu Aguirre. https://t.co/ulbenOaYYI — Gorka Erviti (@gorkaerviti) 1 de enero de 2019

Y Edu Aguirre ahí en todo el medio. Estoy gritando https://t.co/N8VEQrFMRr — Kuku (@KukuRM) 1 de enero de 2019

A Edu Aguirre le ha tocado cenar este año con la familia del novio. https://t.co/6giSSLsH78 — Torren (@Torren__) 1 de enero de 2019

Cuantas veces se hartó Pedrerol de criminalizar a @IkerCasillas por tener una relación normal con algún periodista. Periodistas a los que acusaba de no ser profesionales. Hoy no dice nada cuando Edu Aguirre, uno de sus colaboradores, es niñera de Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/ALerb2jLgI — El Chirincirco TV (@ElChirincirco) 2 de enero de 2019

