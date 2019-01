Rescatan este histórico momento de '¿Quién quiere ser millonario?' diez años después

De vez en cuando, en Twitter se rescatan grandes momentos de la historia de la televisión que se comparten con facilidad y se hacen virales.

Este miércoles, día 2, el usuario @txusito1 hizo lo propio con un mítico momento de un programa histórico de Telecinco, ¿Quién quiere ser millonario?, en el que un concursante, César, de Tudela, hizo ruborizarse a su presentador, Carlos Sobera.

Porque, con su sinceridad, este concursante provocó, no sólo la vergüenza del presentador, sino las carcajadas del público.

"Lo veo negro, jodidamente negro". "El 50 me lo he fundido... por imbécil me lo he fundido... por idiota". "Me cago en mi puta vida... no me jodas". "Luego vendrá algún tonto diciendo que la sabía. El típico imbécil, claro, claro, ya sé que te la sabías, ¡subnormal!".

Estas perlas han vuelto a engatusar a miles de personas que han visto y compartido el vídeo publicado por este usuario que pidió algo a lo que nos sumamos: "Que no caiga en el olvido".

Que no caiga en el olvido. pic.twitter.com/RJ7rGn1HRk — Sr. Billy (@txusito1) 2 de enero de 2019

