Carlota Corredera abronca a Carlos Lozano en 'Sálvame': "Una mujer de verdad..."

Carlota Corredera, presentadora de Sálvame (Telecinco), se llevó este jueves los aplausos del público tras poner los puntos sobre las íes a Carlos Lozano. Éste había llamado al programa para arremeter duramente contra Miriam Saavedra, ganadora de GH VIP 6 y su expareja.

En distintos momentos Corredera advirtió a Lozano de que no le estaba gustando el tono que estaba empleando, hasta que en un momento dado la dirección decidió cortar la comunicación. Al terminar, la presentadora reconoció que se le había quedado "un mal cuerpo espectacular".

No dejó pasar la ocasión y aprovechó para reprochar a Lozano cómo la había tratado: "Carlos, si me estás viendo, que antes me has hablado en un tono muy chulesco, te voy a decir una cosa. No me ha gustado nada".

Corredera continuó con su tirón de orejas a Lozano a raíz de una afirmación que éste había soltado durante la conversación: "Una mujer de verdad puede tener estudios o puede no tenerlos, porque tú acabas de decir que una mujer de verdad tiene que tener estudios universitarios. Hay muchísimas mujeres de verdad que no los tienen". Puedes ver el momento completo aquí.