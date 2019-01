Hispanas, musulmanas, indias, refugiadas... Así son las nuevas congresistas que han hecho historia en EEUU

La política estadounidense inició este jueves un nuevo capítulo con la inauguración de un Congreso que refleja la división del país y promete hacer contrapeso a Donald Trump quien, tras dos años gobernando con el viento a favor, deberá negociar con los demócratas que recuperan la Cámara Baja al mando de Nancy Pelosi.

En su primer día de trabajo, la Cámara de Representantes lanzó el primer envite al presidente de Estados Unidos al aprobar dos leyes para poner fin al cierre gubernamental que, desde hace casi dos semanas, tiene paradas a varias administraciones federales pero que no incluyen la exigencia de Trump de destinar 5.600 millones de dólares para construir un muro en la frontera con México.

"No vamos a hacer un muro", dijo Pelosi a periodistas poco antes de la votación. "Un muro es una inmoralidad entre países. Es una forma de pensar antigua, no es rentable", dijo, argumentando que el dinero estaría mejor invertido en tecnología de seguridad fronteriza como drones y cámaras, y en la contratación de más agentes fronterizos.

Los nuevos tiempos se ven reflejados también en las nuevas caras de los congresistas. El 116º Congreso, que tiene el mayor número de hispanos y de mujeres de toda la historia- de lo que se congratuló Hillary Clinton-, marca la irrupción de una nueva generación de políticos, más alejados de las élites y con orígenes sociales y raciales más diversos.

To the women sworn in to Congress today, the most in our history: Congratulations. Knock it out of the park. pic.twitter.com/Kj7uyKFxEg — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 3 de enero de 2019

Una es Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño y nacida en el Bronx hace 29 años, que hizo historia al convertirse en la mujer más joven en ser electa al Congreso. La congresista eligió un traje de dos piezas blanco para la ocasión, que recordó al movimiento de las mujeres sufragistas.

EFE

Ilhan Omar, que representa a Minnesota, es la primera estadounidense de origen somalí en llegar al Capitolio.

Sworn in and ready to throwdown for the people ✊🏽#peopleshousepic.twitter.com/cq7Bby1H2e — Ilhan Omar (@IlhanMN) 3 de enero de 2019

Junto con Rashida Tlaib son las primeras mujeres musulmanas en conseguir un escaño del Congreso. "Hace 23 años, mi padre y yo llegamos a un aeropuerto de Washington DC provenientes de un campo de refugiados de Kenia", contó en Twitter de camino a la capital estadounidense la representante de 37 años.

As a kid, I acted as my grandfather's translator at our caucuses and he was the one who first sparked my interest in politics.



I wish he could be here to witness this historic moment, but he was here in spirit as I placed my hand on his Quran for the ceremonial swearing in. pic.twitter.com/PRNNOPQXuU — Ilhan Omar (@IlhanMN) 4 de enero de 2019

Este jueves le contó a CNN que era un momento "muy abrumador y emotivo para nosotros". "Mi padre tenía altas expectativas para nosotros (...) pero no creo que hubiera podido imaginar que un día su niña iba a estar en el Congreso 20 años después de llegar aquí".

On the eve of her swearing-in to Congress, Rep.-elect Ilhan Omar remembers arriving as a refugee to the US https://t.co/2Va114fHmDpic.twitter.com/hepi2PpkGw — CNN (@CNN) 3 de enero de 2019

Omar asistió a la ceremonia con un pañuelo tradicional de colores ocre en su cabeza y un vestido blanco de corte imperio. Antes de asumir respondió a las críticas. "El hemiciclo del Congreso va a parecerse a Estados Unidos", afirmó. Para jurar el cargo, Omar se cambió de ropa y lució una túnica con un pañuelo negro en la cabeza.

HuffPost Spain Ilhan Omar

Esta legislatura también marcó la entrada en la Cámara de Representantes de la demócrata Rashida Tlaib, una palestino-estadounidense de 42 años que representa a Michigan.

"Voy a ser una mujer, una madre, una musulmana, una palestina, una árabe y muchas de estas etiquetas, de estas identidades", dijo Tlaib a la cadena CNN. Para su juramento, decidió honrar a sus ancestros y usar el 'thobe', el vestido tradicional palestino bordado en tonos burdeos.

EFE

La decisión causó furor en las redes sociales y generó su propia etiqueta en Twitter #TweetYourThobe (tuiteatuthobe).

People are using #TweetYourThobe in honor of Rashida Tlaib. She's the first Palestinian-American woman to serve in Congress. Palestinians in the occupied West Bank are also rejoicing. pic.twitter.com/ueCCQGNZJZ — AJ+ (@ajplus) 3 de enero de 2019

En esta oleada de cambio también entraron a la Cámara de Representantes dos mujeres indígenas: Sharice Davids y Deb Haaland, electas con la promesa de defender el medioambiente.

Haaland llegó a Washington acompañada por su familia y eligió la estética tradicional de la tribu Pueblo Laguna (Kawaika) de Nuevo México para la ceremonia con una blusa celeste y un vestido negro ceñido con un cinturón rojo con motivos geométricos en cadena.

"Como una de las dos primeras mujeres indígenas que llegan al hemiciclo, yo voto por Nancy Pelosi", dijo Haaland al votar a la líder de la Cámara de Representantes.

REUTERS

En el momento del juramento Haaland se abrazó con lágrimas en los ojos a Davids, representante por Kansas que en las elecciones logró imponerse al republicano que ocupaba el escaño con la consigna Fuerte, resiliente, indígena.

HISTORY MADE: Reps. @sharicedavids and @RepDebHaaland, the first two Native American women elected to Congress, share a touching moment on the House floor after being sworn in today. https://t.co/EOOJa9HXr2pic.twitter.com/lmVlrOLqMD — CBS News (@CBSNews) 4 de enero de 2019

El cambio no sólo vino de la mano de los nuevos congresistas, sino también de legisladores veteranos como Barbara Lee, una demócrata negra que representa al 13° distrito de California desde 1998, pero que en esta legislatura cambió el tradicional traje sastre con perlas por un fular con el estampado geométrico amarillo y azul característico de la costa de África Occidental.