La broma de 'El Mundo Today' sobre Vox y los abusos sexuales que arrasa porque muestra el absurdo que vivimos

La publicación satírica El Mundo Today ha publicado este viernes una de sus noticias falsas en las que critica abiertamente la petición del partido de extrema derecha Vox de derogar la ley de violencia de género para apoyar a Juanma Moreno, candidato conservador a la presidencia de la Junta de Andalucía, en la investidura.

El Mundo Today ha aprovechado que los ultraderechistas han cuestionado las subvenciones que reciben las asociaciones de ayuda a mujeres basándose en la existencia de "denuncias falsas contra muchos hombres"(algo que es totalmente falso) y la cesión del PP de dar ayudas a los hombres. Ha tirado de absurdo para mostrar lo equivocado de los argumentos que maneja la formación de Santiago Abascal.

"Vox propone ahora una ayuda económica para los curas que son abusados sexualmente por niños", ha titulado El Mundo Today.

"Desde la formación liderada por Santiago Abascal consideran que es imprescindible atender a todas las víctimas de los abusos en la Iglesia, ya se trate de curas, obispos o niños", ha publicado.

La noticia satírica también ha recogido unas supuestas declaraciones de la formación de extrema derecha en Twitter. "Lo que no puede ser es que todas las ayudas vayan a parar a los niños. Muchos curas viven aterrorizados por los niños y nadie hace nada por ellos".

El periódico también se ha mofado de la última ocurrencia de Pablo Casado al decir este viernes que "el 25% de las víctimas de violencia en el hogar no son mujeres". "Según datos esgrimidos por Vox y confirmados por el PP, el 25% de los abusos sexuales que se producen en la Iglesia los sufren los curas por parte de los niños", ha ironizado El Mundo Today.

La publicación de este artículo en Twitter ha logrado más de 3.300 retuits y 4.700 'me gusta' en apenas una hora. Muchos usuarios la ha aplaudido en redes sociales:

Riure per no plorar. Riure molt, això si. https://t.co/gGXzaoEln0 vía @elmundotoday

Ya se que es de coña pero vamos que si fuera verdad tampoco me sorprendería https://t.co/wtfbDvBysf

He tenido que darme cuenta de que era de El Mundo Today para saber que no va en serio, ya que de este señor me lo espero todo xd https://t.co/V8CKHJYxQw