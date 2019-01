"Tienes un buen tiro en la nuca": Lamentables amenazas a un diputado de Podemos en Twitter

El diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Hugo Martínez Abarca ha denunciado ante la Policía Nacional y ante el juzgado haber recibido amenazas de muerte en Twitter por parte de dos perfiles diferentes, uno de los cuales considera que pertenece a una red de "usuarios falsos que apoyan a Vox".

En declaraciones a Efe, el diputado ha confirmado que denunció las amenazas recibidas en su cuenta de Twitter por parte de dos perfiles distintos los días 23 de diciembre y 3 de enero, como adelanta hoy Eldiario.es.

En el primer caso, un perfil con el nombre de usuario @Jesus10286715 le escribió tuits como "Tú eres escoria para España, estabas mejor fusilado" y "Si no es fusilado será apalizado".

El diputado, que denunció estas amenazas ante la Policía Nacional, ha señalado que este perfil retuitea comentarios de Vox, por lo que considera que forma parte de una red de "usuarios falsos que apoyan" a este partido de extrema derecha.

Más adelante, el 3 de enero, un usuario con un nombre más específico le escribió un tuit que decía "Hugo, tienes un buen tiro en la nuca. Ojalá te lo den", un hecho que denunció ante la Policía Nacional y el juzgado por un presunto delito de amenazas y otro de odio.

¿Pero el bobo este se cree que no había hecho pantallazos antes de poner el tuit? pic.twitter.com/dfmLzi0z1Z — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) 3 de enero de 2019

Este usuario ha explicado en su cuenta de Twitter que ha borrado este tuit porque se arrepintió y ha pedido disculpas al diputado, que tuvo tiempo en su momento de capturar el mensaje con su teléfono móvil.

"La he cagado por completo. Me quiero disculpar con usted y estoy en contra de la violencia de cualquier tipo. Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo con usted. Lo siento muchísimo de verdad. Déjeme ayudarle de alguna manera", ha dicho este usuario, que ha seguido escribiendo al diputado.

@hugomabarca La he cagado por completo. Me quiero disculpar con usted y estoy en contra de la violencia de cualquier tipo. Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo con usted. Lo siento muchísimo de verdad. Déjeme ayudarle de alguna manera. Un saludo — Javier Monteagudo (@Javi_Malagon) 4 de enero de 2019

@hugomabarca No hay forma de excusarme. Lo hice sin pensarlo y estoy dispuesto a disculparme como usted vea conforme. No quiero andar de juicios ni tonterías. Estoy muy arrepentido con mi menaje. No volverá a ocurrir. Creo que todos tenemos derecho a una 2ª oportunidad — Javier Monteagudo (@Javi_Malagon) 4 de enero de 2019

@hugomabarca Se lo pido por favor, hablemos. No soy la clase de persona que usted piensa. — Javier Monteagudo (@Javi_Malagon) 4 de enero de 2019

@hugomabarca Hugo, le llegan mis mensajes? Me he querido disculpar con usted por privado pero no puedo mandarle mensajes. Léalos si me hace el favor. Le pido miles de disculpas. Como le digo estoy en contra de cualquier violencia. No tengo forma de exculparme — Javier Monteagudo (@Javi_Malagon) 4 de enero de 2019

@hugomabarca quise disculparme ayer pero me bloquearon cualquier forma de comunicarme con usted y con cualquier otra persona. Por eso he querido hacerlo hoy cuando he podido. Le sigo pidiendo miles de disculpas. No soy como usted piensa. Toda persona tiene derecho a una 2ª oport — Javier Monteagudo (@Javi_Malagon) 4 de enero de 2019

@hugomabarca Lo borré porque me arrepentí. Quiero llegar a un acuerdo con usted para que me quite la denuncia. De verdad que no soy como usted piensa. Quiero llegar a un acuerdo con usted para que no suceda nada. Miles de disculpas Hugo. — Javier Monteagudo (@Javi_Malagon) 4 de enero de 2019

Incluso por teléfono si hiciera falta. No soy ningún bot ni cuenta falsa. Perdone si le mando muchos mensajes pero necesito disculparme y llegar a un acuerdo. No quiero joderme mi futuro por una estupidez que no pensé en frío. Discúlpeme — Javier Monteagudo (@Javi_Malagon) 4 de enero de 2019

"Un clima muy peligroso"

"No tengo ningún problema en debatir incluso agriamente, en recibir críticas duras aún cuando las considere injustas . Pero no debemos tolerar las amenazas y el clima que están promoviendo una red de usuarios falsos que puede calar en su entorno fanático", ha comentado el parlamentario.

Martínez Abarca ha recalcado la necesidad de denunciar este tipo de amenazas, no por "miedo" sino por el riesgo de que generen un "clima muy peligroso" en las redes que pueda llevar a algunas personas a pasar a la violencia física.