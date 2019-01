Una presentadora antivacunas de 26 años muere de gripe porcina

La presentadora Bre Payton, de 26 años, era uno de los rostros más conocidos de la televisión conservadora estadounidense. A pesar de su juventud, escribía en varios medios y aparecía en diversos programas de la cadena Fox y Fox News. Su muerte hace varios días causó un gran impacto en la política estadounidense, y ahora se ha sabido que era una antivacunas militante que murió de una enfermedad para la que existe prevención.

Una amiga la encontró inconsciente en el suelo de su casa y avisó a emergencias. Payton fue traslada al hospital en coma y murió 24 horas después. Según los médicos, la causa de la muerte fue un cuadro de gripe H1N1, también conocida como gripe porcina, complicada con meningitis.

"Gracias a todos por vuestras plegarias. Escribo esto con mucho dolor. Por desgracia, Bre ha muerto. Por favor, enviad vuestras oraciones a su familia. Descansa en el paraíso, alma bella", escribió Morgan Murtaugh, quien la encontró inconsciente.

