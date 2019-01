Críticas a TVE por la retransmisión de la cabalgata de Reyes de Madrid

No todo el mundo puede desplazarse al centro de Madrid para disfrutar de la cabalgata anual de los Reyes Magos. Por eso, son muchos los que optan por seguir el desfile por televisión... si pueden.

Como ya pasó en 2018, este año La 1 de TVE ha vuelto a acaparar las críticas de las redes, al menos, durante el comienzo del evento.

A los pocos minutos de comenzar la retransmisión, Twitter se llenaba de comentarios reclamando a los realizadores del programa que las cámaras enfocasen hacia alguna de las 11 carrozas que han acompañado a sus Majestades de Oriente.

O al menos, a alguna de las 2.000 personas que han participado en el desfile dedicado al poder transformador de las artes y todas sus disciplinas. O a algo que tuviese que ver con la cabalgata o al increíble despliegue de medios que ha recorrido el centro de la capital.

En lugar de eso, los usuarios de Twitter se han quejado de que han tenido que conformarse con un exceso de imágenes de los propios reporteros y de los asistentes del desfile.

Dar las gracias a @rtve por la penosa retransmisión de la cabalgata, dando autobombo a sus cosas, repleta de entrevistas sin interés y no emitiendo lo importante. Gracias por conseguir q una niña pequeña me pida que lo quite pq no ve nada. VERGONZOSO #CabalgataTVE#Cabalgata2019