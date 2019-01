La loca historia de cómo este tuitero NO se enteró de 'lo de los Reyes Magos'

"Todo el mundo tiene su historia de cómo descubrió o le dijeron la verdad sobre los Reyes Magos", así presenta un tuitero llamado Rome (@Boudebouzismo) un descacharrante hilo en el que cuenta su propia experiencia con una alta dosis de dramatismo.

"La mía es una entrañable historia navideña de cómo NO me enteré y así salvé la Navidad de toda mi familia", señala al comienzo de la historia.

El usuario ha compartido su relato este sábado, 5 de enero, y se ha vuelto viral teniendo a Melchor, Gaspar y Baltasar a punto de llegar a las puertas de los hogares de todo el mundo.

Situación. Mi madre es una ULTRA de la Navidad. Osea A JIERRO. Si la Navidad fuera un equipo de fútbol mi madre era de las de cara tapada, bengala y puño americano. Mi madre MATA por la Navidad. A mi madre le dices que los Reyes no existen y te clava una botella rota en el cuello — Rome (@Boudebouzismo) 5 de enero de 2019

A mi madre no le digas tú "voy a comprar los Reyes" que te arranca la lengua. Mi madre el día 5 a mi hermano y a mí nos sigue metiendo un embudo con colacao con sedante de caballos para que ella pueda montar la escenografía a lo Disneyland en el salón — Rome (@Boudebouzismo) 5 de enero de 2019

Y mi padre pues ha aprendido a vivir en esta vorágine de ilusión. Mi madre el día 6 por la mañana dice: "pues tu padre ha escuchado algo esta noche". Y mi padre: "¿yo de qué?" Y mi madre "LOS REYES JAVIER HAS ESCUCHADO A LOS PUTOS REYES QUE ME LO HAS DICHO". Y él "ah joe sí" — Rome (@Boudebouzismo) 5 de enero de 2019

Pues tenía yo como 5-6 años y mi hermano no tendría ni un año. Un día de diciembre está mi madre trabajando y nosotros con mi padre. Está él limpiándole el culo de mierda a mi hermano cogiéndole las patas cual gallina ponedora y me dice "Álvaro, ve a por pañales" — Rome (@Boudebouzismo) 5 de enero de 2019

Voy al cuarto de mis padres y abro el armario de la ropa. Ya veis que por aquel entonces ya apuntaba maneras. "Álvaro, ve a por pañales" y Álvaro va a buscarlos al armario donde están las camisas y los pantalones de pana. Un lince lo que es un lince pues no he sido yo nunca — Rome (@Boudebouzismo) 5 de enero de 2019

Y allí estaban. El PUTÍSIMO Exin Castillos y el PUTÍSIMO Magia Borrás de Disney. Osea what kind of magic is that shit? La realidad me hizo un bukake. El pequeño Rome se había hecho mayor con 5 años — Rome (@Boudebouzismo) 5 de enero de 2019

Que ahora que lo veo... Yo ese año se lo pedí a los Reyes, era mi puto sueño pero... El Exín Castillos era un huevo de feo. LEGO MAL pic.twitter.com/LCaieejdOQ — Rome (@Boudebouzismo) 5 de enero de 2019

Bueno pues a mí no se me ocurre otra cosa que coger mi maletita del Exín Castillos (maletita, ojo, venía con asita, muy cuki) e ir al cuarto de mi hermano. Y cuidado porque viene la frase trágica (yo es que siempre he sido muy dramática).



"Papá... ¿esto qué es?" — Rome (@Boudebouzismo) 5 de enero de 2019

Y ahí estaba mi padre, aun agarrando a mi hermano por las piernas como el que coge un manojo de espárragos, mirándome ojiplático. Mi hermano también me miraba, también ojiplático. Me encanta esa palabra. Después de unos segundos de tensión, dice mi padre:



"Álvaro, ¿qué es qué?" — Rome (@Boudebouzismo) 5 de enero de 2019

"EL PUTO CASTILLO PAPA EL PUTO CASTILLO CON LA ASITA TÚ NO ME CONOCES A MÍ NO ME JODAS QUE MONTO UN NUMERACO". Eso no lo dije pero creo que lo pensé. Yo creo que me quedé en un "papa (papa eh, sin tilde)... el castillico... El castillico papa" — Rome (@Boudebouzismo) 5 de enero de 2019

Y ahora viene el momento en el que mi padre salva la Navidad. Mira mi mano donde sostenía el castillo, me mira a mí y, sin soltar el manojo de espárragos, me dice muy serio:



"Álvaro, yo ahí no veo nada" — Rome (@Boudebouzismo) 5 de enero de 2019

"NO ME TOQUES LOS HUEVOS PAPA QUE NO ESTÁS EN SITUACIÓN DE JUGÁRTELA TENGO UN PUTO CASTILLO EN LA MANO Y TÚ UN BEBÉ COMO NOS LIEMOS A OSTIAS ESTO VA A PARECER EL SMASH BROS" — Rome (@Boudebouzismo) 5 de enero de 2019

Oye, pues que no había nada. Por cojones. Llevo a mi padre al armario y otra vez: "Yo ahí no veo nada".



"PAPA QUE NO ESTOY LOCO POR FAVOR ESTO YA NO TIENE NADA QUE VER CON LA NAVIDAD MÍRAME A LOS OJOS Y DIME QUE AHÍ HAY JUGUETES O ESTOY YO COMO UNA PUTA REGADERA PAPA" — Rome (@Boudebouzismo) 5 de enero de 2019

"Álvaro, cuando deseas algo con muchas fuerzas, puedes verlo. No es real. Pero lo ves. Y, a veces, solo a veces, se hace realidad. Es el milagro de la Navidad"



"PAPA QUE ERES WUPI GOLBERG AHORA O QUÉ DAME MI PUTO CASTILLO O SE FORMA AQUÍ LA TOMATINA POR MIS MUERTOS PAPA" — Rome (@Boudebouzismo) 5 de enero de 2019

La moraleja es que yo estaba como un cencerro. Mejor hacer creer que tu hijo con 5 años tiene alucinaciones con castillos con asitas a descubrir que tres ancianos con súper poderes fabrican juguetes y te los meten en tu casa sin recibir nada a cambio. El milagro de la Navidad — Rome (@Boudebouzismo) 5 de enero de 2019

¿Os acordáis de mi madre? ¿La barra brava de la Navidad? Pues años después me enteré que estuvo a punto de dejar a mi padre cuando le contó que por su descuido yo casi descubro lo de los Reyes. Que no es coña, que mi madre te saca los ojos eh. Que te los saca — Rome (@Boudebouzismo) 5 de enero de 2019

¿Sabéis que es lo peor? Que no solo yo me pasé años pensando que estaba puto esquizofrénico. No solo casi se divorcian mis padres. Sino que, para preservar el secreto, LOS REYES NO ME TRAJERON ESE AÑO EL PUTO EXÍN CASTILLOS — Rome (@Boudebouzismo) 5 de enero de 2019

QUIERO MI EXÍN CASTILLOS



(ostia qué feo era el cabrón) pic.twitter.com/5KpUHtpKFC — Rome (@Boudebouzismo) 5 de enero de 2019

*sale mi hermano actualmente con 20 años*



-Oye, ¿alguno sabe por qué me duele tanto la espalda?



*suena esta canción y salen los créditos* pic.twitter.com/SJ26pYNRdE — Rome (@Boudebouzismo) 5 de enero de 2019

HA VUELTO A PASAR HA VUELTO A PASAR pic.twitter.com/nlnuFXWvCC — Rome (@Boudebouzismo) 5 de enero de 2019

Photo galleryPapá Noel y los niños no felices See Gallery La loca historia de cómo este tuitero NO se enteró de 'lo de los Reyes Magos' 1/ 32









Papá Noel y los niños no felices 1/ 32