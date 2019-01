El enfado de Emma García por lo que ha dicho un colaborador de 'Viva La Vida'

Emma García, presentadora del programa Viva La Vida de Telecinco, ha mostrado su descontento este domingo con el periodista y colaborador del programa Diego Arrabal por una pregunta que ha hecho a la también colaboradora Makoke, exmujer de Kiko Matamoros, quien asegura haber mantenido relaciones con Brad Pitt y Julio Iglesias.

El periodista, que se encontraba en Marbella haciendo una conexión en directo, ha puesto en duda estas dos relaciones, afirmando que "no se las cree ni ella" y ha querido saber algo sobre Makoke, que ha preguntado directamente a la exmodelo.

"¿Alguna vez has cobrado por estar con algún hombre de los que hemos estado hablando en los últimos meses?", ha preguntado Arrabal.

TELECINCO.ES Viva La Vida.

"Esa pregunta no merece ni que te la conteste", ha dicho Makoke, muy seria, que ha arrancado el aplauso del público.

"Yo solamente te estoy preguntando, para salir de dudas", insistía Arrabal.

"La pregunta ofende, no te la voy a contestar, porque no merece ni que te la conteste", respondió Makoke.

TELECINCO.ES Emma García, presentadora de Viva La Vida.

"¡Diego, Diego!", interrumpió Emma García, "a ver, hay preguntas y preguntas, puedes creer o no que ha estado con alguien, pero el tema que has dicho, sinceramente, a mí no me ha gustado".

"Yo tengo una información, que voy a dar luego, que voy a decir exactamente a lo que se dedicaba Makoke con estas personas y luego os lo voy a contar", ha dicho Arrabal.

TELECINCO.ES Emma García, presentadora de Viva La Vida.

"Bueno, por lo que sabemos y está confirmado, es que era modelo y estaba en televisión. No sé por dónde vas. Vamos a dejarlo ahí. Piensa lo que vas a preguntar", le ha pedido García.

