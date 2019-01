El Real Madrid ha caído este domingo en el estadio Santiago Bernabéu 0-2 ante la Real Sociedad. Otra derrota más de los blancos y la primera en Liga de la 'era Solari', que ha provocado que los futbolistas se marcharan al vestuario muy enfadados.

Enfadados con el árbitro, que no pitó un penalti claro a Vinicius y expulsó a Lucas Vázquez, y enfadados con la situación que están viviendo, que les deja, de momento, fuera de puestos de Champions League.

Tan enfadados estaban que ningún futbolista se detuvo para atender a BeIN Sport en la entrevista que tiene fijada LaLiga al final de cada partido a uno de los jugadores de cada equipo.

Algo que ha molestado mucho en las redes sociales, donde han criticado al equipo:

Ningún jugador del madrid hace declaraciones al acabar el partido que han perdido por 72862 vez esta temporada pero oye ellos son unos señores y viva su señorío jajajajaja vergonzoso que no salga ninguno a una entrevista que esta estipulada al acabar cada partido solo por perder

Puedes perder pero no dar la cara en la entrevista que se hace al final del partido? Eso es mucho peor que ganar perder o empatar...

Vergonzoso. Nadie del madrid se presenta a la entrevista post-partido. Bueno tampoco se porque me sorprendo. Cada uno demuestra sus valores.

El Madrid pierde y no sale ningún jugador a hablar en la entrevista flash nada más terminar el partido OBLIGATORIA por @LaLiga . Total los espectadores de televisión no aportamos nada al fútbol... ¿Habrá sanción?

Otro partido que los jugadores del Real Madrid no atienden a la entrevista marcada por reglamento. Y este equipo es el que más trinca del reparto de derechos de TV?? Vergonzoso

P... vergüenza que no salga nadie del Real Madrid en la entrevista al final del partido, poca vergüenza el Var y de vergüenza la situación actual del club de forma general #halamadrid

Los jugadores del @realmadrid vuelven a reírse de la prensa y no acuden a la entrevista post partido, no saben dar la cara cuando las cosas no van bien. Un club que cada día gana más enemigos con las actitudes de sus jugadores y miembros del club.