Pronto empiezo a rodar una peli y me han pedido unas fotos recientes para buscar una doble para ciertas escenas.

Las he hecho así rápidamente contra un fondo liso en la calle.

Las he mandado.

No me había dado cuenta hasta ahora de que había una pollita pintada en la pared.

🤷‍♀️ pic.twitter.com/FymNjsTXsT