La emoción de esta mujer al ver el regalo de Reyes que llevaba 71 años esperando

Toda una vida esperando con la misma ilusión cada 6 de enero a que llegara ese regalo que siempre soñó. Y nunca llegaba. Hasta hoy.

La abuela del usuario de Twitter @ismareey siempre quiso un regalo por Reyes: una Mariquita Pérez, la popular muñeca que enamoró a millones de niñas desde los años 40 hasta mediados de los 70.

Y hoy, por fin, sus familiares han hecho realidad el sueño de toda su vida. Y este usuario lo ha grabado y lo ha compartido con todos, haciendo que este momento sea, sin duda, la historia más bonita de estos Reyes Magos.

En el vídeo vemos cómo la mujer se sorprende al ver el tamaño del regalo que ha recibido. "Esto pesa poco, ¿eh?", ironiza la señora mientras intentaba abrir aquello.

Pero después de abrir el primer papel había más envoltorio que retirar, hasta que aparecieron las rayas rojas diagonales y, por fin, el nombre que anunciaba el contenido de aquella caja.

Su cara de asombro, ojiplática y sin poder cerrar la boca, lo dice todo. "Oh, madre mía. Oh, oh. Madre de dios. Ha tardado 71 años pero ha venido", exclama la buena mujer ante la emoción del resto de familiares, que sonríen y se emocionan a partes iguales.

Pero ella está mirando a aquella muñeca que simboliza toda una vida esperando con ilusión y que, por fin, siete décadas después, era suya:

El sueño de mi abuela era tener una Mariquita Pérez, que es una muñeca que cuando ella era pequeña sólo podían permitírsela las niñas ricas y ella se moría de envidia. 71 años después he podido hacer realidad ese sueño y esta ha sido su reacción, no sabéis lo feliz que me hace pic.twitter.com/OpNLg8x8jJ — sahatçiu (@ismareey) 6 de enero de 2019

¿Se puede ser más feliz?