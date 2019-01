"No tengo palabras": La emoción de esta jugadora del Betis por lo que ha hecho un niño en Reyes

Irene Guerrero, capitana del Betis Féminas, ha mostrado su emoción en Twitter por la historia que le ha llegado en la mañana de Reyes precisamente por esta red social.

Se trata de un tuit publicado por el usuario @valdecantos_a, que ha compartido una fotografía de su hijo con el regalo que había pedido a los Reyes Magos.

"Que tu hijo te pida una camiseta del Betis con el nombre del jugador, le preguntes si Joaquín o Lo Celso y que te diga que quiere el de Irene Guerrero... Me dio una lección. Ole por las guerreras béticas", escribió este usuario, que ha compartido la imagen del chaval, cuya cara de felicidad no puede ser mayor.

Pincha aquí para ver la imagen original.

TWITTER: M.A. VALDECANTOS .

La propia Irene Guerrero ha recibido con emoción la elección del chaval y ha respondido al mensaje desde su cuenta de Twitter: "Y a mí me acaba de dar otra lección, por esa cara de FELICIDAD e ILUSIÓN todo merece la pena. No tengo palabras para definir lo que he sentido al verlo. Espero que disfruten familia".