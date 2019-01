"Abascal tendrá los huevos de decirme que ese niño no merece una oportunidad"

El partido de ultraderecha Vox ha condicionado su apoyo al pacto PP- Ciudadanos para llegar a la Junta de Andalucía a la sustitución de la Ley de Violencia de Género por otra "realmente eficaz" al entender que "atenta" contra la Constitución y contra el Estado de Derecho.

El portavoz de Vox , el exjuez Francisco Serrano, en unas declaraciones al diario ABC, ha dicho que, tras la violencia de género, "se esconde una industria feminista que comercia con su ideología, son un lobby que vive de las subvenciones pagadas con nuestros impuestos y que hay que fiscalizar".

El trabajador social Isaac Corrales ha querido explicar en Twitter su experiencia en la ayuda a las mujeres maltratadas y a sus hijos y en cómo se gestionan los fondos destinados a la violencia de género que Vox cuestiona estos días en un hilo que se ha convertido en viral en pocos minutos.

A raíz de la polémica y peligrosa idea de VOX de eliminar las ayudas por violencia de género voy a explicar mi experiencia.



HILO SOBRE LAS AYUDAS A MUJERES MALTRATADAS. — Isaac Corrales 🇸🇪 (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

Trabajé como coordinador de un centro de día de menores en riesgo social, en Oviedo.

Teníamos de todo, niños que acababan de llegar a nuestro país y no hablaban nada de español, niños de familias desestructuradas, huérfanos, drogas... situaciones muy duras. — Isaac Corrales 🇸🇪 (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

El centro de día era un apoyo tras el cole, una socialización y sobre todo intentar llegar donde el cole no llega y que una familia en condiciones normales debería llegar.

Una reducción de daños... como queráis llamarlo.



Y también teníamos hijos e hijas de mujeres maltratadas. — Isaac Corrales 🇸🇪 (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

La ONG tenía un piso en la ciudad, oculto, donde las mujeres accedían después de denunciar, para protegerlas a ellas y a sus hijos.

No vi tanta tristeza en mi vida.

Muy duro.

Tuve varios niños que iba a recoger directamente al piso. — Isaac Corrales 🇸🇪 (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

Niños de 8 años sin apenas escolarizar, sin saber leer y que no sabían coger un lápiz por miedo a equivocarse y que alguien les reventase la cara contra la mesa (completamente real)

Oh! Sorpresa! Normalmente los hijos de la mujer maltratada suelen ser maltratados! — Isaac Corrales 🇸🇪 (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

Ya que no os importan una mierda las mujeres maltratadas igual sus hijos sí.

El niño me tenía miedo, a mi y a todos los hombres por el simple hecho de ser hombre, porque los hombres le pegaban... os suena? — Isaac Corrales 🇸🇪 (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

pero a mi no se me ocurrió decirle EHHH QUE NO TODOS LOS HOMBRES PEGAMOS A NIÑOS Y MUJERES! DEJA DE GENERALIZAR NIÑONAZI!!! — Isaac Corrales 🇸🇪 (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

En vez de eso intenté entender por qué me tenía miedo y crear un ambiente propicio para que estuviese seguro.

No levantaba la cabeza, no hablaba con los niños, no quería jugar... — Isaac Corrales 🇸🇪 (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

Después de un mes logré acercarme a él sin que se tapase levantando el hombro, estaba dejando de creer que le iba a pegar. El primer día que me dejó acariciarle el pelo porque había hecho algo bien fue uno de los días más bonitos de mi profesión. — Isaac Corrales 🇸🇪 (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

Le enseñé a coger un lápiz, a no tener miedo a equivocarse, a jugar con otros niños sin pegarles (sí, ya estaba repitiendo conductas de su padre, la educación es tan importante y no queréis verlo...) — Isaac Corrales 🇸🇪 (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

En cuanto llamaba al timbre para recogerle e ir al aula ya le escuchaba sonreír en el piso más triste que había visto en mi vida.

Yo creo que él consiguió dar algo de luz a aquellas mujeres. — Isaac Corrales 🇸🇪 (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

El día que tuve que dejar el trabajo y venirme a Madrid me fui llorando, me dio abrazos y besos como un niño feliz, después de todo lo que tenía sobre sus espaldas, después de haber visto como a su madre le daba palizas diarias y como él se tenía que esconder para no recibirlas, — Isaac Corrales 🇸🇪 (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

ese niño estaba siendo un niño por primera vez en su vida.



Mi sueldo, en una parte (y el de las educadoras que luchaban con esas mujeres) partía de las ayudas a las mujeres maltratadas. — Isaac Corrales 🇸🇪 (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

Así que cuando quieras darle la razón a @Santi_ABASCAL y a @vox_es piensa que hay mucho profesional (porque es lo que somos) intentando proteger a mujeres y niños de los hombres que les arruinan la vida — Isaac Corrales 🇸🇪 (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

Y que NO ESTAMOS VIVIENDO DE LOS FONDOS DE LAS MUJERES MALTRATADAS NI APROVECHÁNDONOS DE ELLAS, ESTAMOS TRABAJANDO POR Y PARA ELLAS, porque nos hemos formado para poder cambiarles la vida y esos fondos son necesarios. — Isaac Corrales 🇸🇪 (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

Supongo que a @Ortega_Smith@Santi_ABASCAL y a gente como @ignacioblanco de @vox_asturias que se ríen de las ayudas y de las mujeres maltratadas tendrán los huevos de decirme que ese niño no merece una oportunidad (a la mujer ya la descarto porque directamente pasan de ella) pic.twitter.com/osYL1CgVss — Isaac Corrales 🇸🇪 (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

Ya pero y las denuncias falsas qué?

Cuando veas una mujer y un niño llegan con marcas de palos de escoba en la cara esa pregunta supongo que t la guardarás para no dar todo el asco. — Isaac Corrales 🇸🇪 (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

Y pensad que el que está pidiendo que se quiten las subvenciones es un tio que nunca ha trabajado en el sector privado y que ha vivido toda su vida de subvenciones en puestos que no necesitaba nadie https://t.co/w2r3MzG6nV — Isaac Corrales 🇸🇪 (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

Por cierto @ignacioblanco y @vox_asturias me han bloqueado, los que quieren quitarle la subvención a ese niño.

Sois escoria. Hacedles llegar vosotros el hilo. — Isaac Corrales 🇸🇪 (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019