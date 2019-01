Green Book, con tres premios, y Bohemian Rhapsody y Roma, con dos, se repartieron la gloria en la 76ª edición de los Globos de Oro, una ceremonia que sorprendió por el escaso impacto de Ha nacido una estrella a pesar de sus cinco nominaciones.

Green Book, de Peter Farrelly, se llevó el galardón a la Mejor película de comedia o musical, así como los trofeos al Mejor actor de reparto (Mahershala Ali) y mejor guion (Nick Vallelonga, Brian Currie y el propio Farrelly).

Por su parte, Bohemian Rhapsody sorprendió a propios y extraños alzándose con la estatuilla a la Mejor película de drama, mientras que Rami Malek consiguió el reconocimiento como Mejor actor por su retrato del difunto Freddie Mercury.

Otros dos premios cosechó Roma, los de Mejor película extranjera y Mejor director, para el mexicano Alfonso Cuarón. Roma se convierte así en la segunda película mexicana en llevarse el premio en esta categoría tras Tizoc (Amor Indio), en 1958. Además, Cuarón repite victoria como mejor director después de la obtenida como por Gravity.

Solo otros dos cineastas latinos han obtenido el trofeo al Mejor director con anterioridad: Guillermo del Toro (La forma del agua) y Alejandro González Iñárritu (El renacido).

"Gracias a Netflix por conseguir que esta película tan improbable haya conseguido repercusión global", dijo Cuarón sobre el escenario del hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles (California), antes de asegurar que está "eternamente agradecido" a sus actrices Yalitza Aparicio y Marina de Tavira.

Instantes después, agregó: "Siento que esta película la dirigió Libo (la mujer que lo crió), mi madre, mi familia... Esta película no habría sido posible sin los colores específicos que hicieron quien soy. Gracias familia, gracias México".

Uno de los premios más reñidos de la velada, el de Mejor actriz de drama, fue a parar a Glenn Close por La buena esposa, que superó así a Lady Gaga (Ha nacido una estrella); Nicole Kidman (Destroyer); Melissa McCarthy (¿Podrás perdonarme algún día?) y Rosamund Pike (A Private War).

Close, llorando, recordó a su madre, quien le reconoció al final de su vida que siempre se había sentido eclipsada por su marido. "Las mujeres somos personas que cuidamos y criamos a los demás, pero al mismo tiempo tenemos que perseguir nuestra realización personal y perseguir nuestros sueños. Lo deberíamos hacer y nos lo deberían permitir", declaró, provocando una gran ovación en la sala.

Por otra parte, El vicio del poder, la máxima nominada con seis candidaturas, logró el premio al Mejor actor de comedia o musical para Christian Bale, quien encarna en la cinta al ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney. "Gracias a Satán por servirme de inspiración", dijo el actor galés.

Asimismo, Olivia Colman ganó el trofeo a la Mejor actriz de comedia o musical por La favorita y se lo dedicó a sus "brujillas", en referencia a sus compañeras de reparto Emma Stone y Rachel Weisz. "Me lo pasé bomba con vosotras", aseguró.

Uno de los momentos más reivindicativos llegó con la victoria de Regina King como Mejor actriz de reparto por El blues de Beale Street. King, apostando por la ansiada paridad en la industria, dijo que todos los proyectos que produzca en los próximos dos años contarán con un 50 por ciento de mujeres en los equipos de trabajo. "Reto a la gente con poder en la industria a solidarizarse y hacer lo mismo", manifestó.

La noche se completó con el premio a la Mejor canción original para Shallow (de Ha nacido una estrella), que fue a parar a Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt. "Como mujer en la industria musical, es realmente duro que te tomen en serio como artista y compositora, y estos tres hombres me han llevado en volandas y apoyado", indicó Gaga.

El galardón a la mejor película de animación fue para Spider-Man: Un nuevo universo y el de Mejor banda sonora se lo llevó Justin Horowitz (First Man - El primer hombre).

Y en televisión...

Los Globos de Oro bendijeron en sus apartados televisivos a la comedia El método Kominsky, despidieron con honores al drama de espionaje The Americans, y reconocieron a la serie limitada El asesinato de Gianni Versace.

La 76ª edición dejó un palmarés muy repartido en la pequeña pantalla con solo dos series, El método Kominsky y El asesinato de Gianni Versace, como ganadoras por partida doble y por delante de todo un mosaico de triunfadoras en singular.

La noche no fue especialmente afortunada para los hispanos puesto que los nominados Penélope Cruz, Antonio Banderas, Édgar Ramírez y Daniel Brühl no lograron vencer en sus respectivos apartados.

La tierna y emotiva serie El método Kominsky, encabezada por dos actores de leyenda como Michael Douglas y Alan Arkin, se alzó con el galardón a Mejor serie de comedia o musical y dio, asimismo, el reconocimiento al Mejor actor cómico a Douglas.

"Supongo que tengo que dedicar este premio a mi padre de 102 años Kirk", dijo Michael Douglas sobre el escenario al recoger su estatuilla por esta serie creada por Chuck Lorre, el responsable de exitosas producciones como Dos hombres y medio o The Big Bang Theory.

El método Kominsky relevó como mejor comedia a La maravillosa Sra. Maisel, que, no obstante, sí pudo repetir el Globo de Oro a la Mejor actriz de una serie cómica gracias a Rachel Brosnahan.

La intérprete, toda una sensación en la pequeña pantalla por su papel de una singular monologuista en los años cincuenta, definió al equipo de la serie como "un matriarcado" liderado por la creadora de esta producción, Amy Sherman-Palladino.

Tras seis temporadas llenas de intriga y tensión, la serie de espías The Americans se despidió en 2018 y recibió un homenaje de lujo al llevarse, por primera vez, el Globo de Oro al Mejor drama televisivo.

El triunfo no fue completo para The Americans, ya que sus carismáticos protagonistas Matthew Rhys y Keri Russell, que son también pareja en la vida real, no pudieron ganar en las categorías de interpretación en las que estaban nominados

Así, Richard Madden ganó, contra los pronósticos, el Globo de Oro a Mejor actor dramático por Bodyguard, mientras que Sandra Oh derrotó a candidatas de mucho renombre como Julia Roberts (Homecoming) para ser elegida la mejor actriz de un drama por su papel en Killing Eve.

"Hay dos personas aquí esta noche que estoy muy agradecida de que se encuentren aquí", dijo Oh, que fue junto a Andy Samberg la presentadora de la gala, al referirse en coreano a sus padres.

Por su parte, American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace hizo doblete al coronarse como Mejor serie limitada o película televisiva y llevarse su protagonista Darren Criss el Globo de Oro a Mejor actor en esta categoría.

Brad Simpson, productor ejecutivo de esta serie, lanzó un contundente discurso en defensa de la diversidad y a favor de la resistencia ante la intolerancia y la homofobia. "Esas fuerzas de odio y miedo están todavía con nosotros: nos dicen que deberíamos temer a la gente diferente, nos dicen que deberíamos poner muros a nuestro alrededor. Como artistas, debemos defendernos representando a los que no están representados", aseguró.

El listado de vencedores lo completaron Patricia Arquette como Mejor actriz de serie limitada o película televisiva por Fuga a Dannemora; Ben Whishaw como mejor actor de reparto de una serie por A Very English Scandal y Patricia Clarkson como mejor actriz secundaria por Heridas abiertas.

Clarkson, además, dejó un momento tan humorístico como reivindicativo al agradecer a su director Jean-Marc Vallée que le "pidiera de todo excepto sexo, que es como debería ser en esta industria".

Por último, los Globos de Oro presentaron por primera vez un premio honorífico a la carrera en la televisión, que recibió Carol Burnett y que, en el futuro, llevará el nombre de esta estrella del espectáculo. Muy emocionada ante la gran ovación de sus compañeros, la artista subrayó que de niña le fascinaba que las "estrellas en la pantalla pudieran hacer a la gente reír, llorar o a veces las dos cosas".

"Deseé y esperé que quizá algún día yo pudiera hacer lo mismo y esos sueños infantiles se hicieron realidad", afirmó.