La actuación de 'La Voz' que ha transportado a todos al momento más mágico de 'OT'

La Voz ha arrancado las audiciones este lunes y entre las tendencias de redes sociales se ha colado una actuación muy especial que ha devuelto a la audiencia a otro programa de otra cadena.

En el escenario, oculto tras unas telas, una voz se ha alzado para entonar en solitario City of Stars, el tema principal de la película La La Land, para admiración del jurado. Hasta han destacado que el (entonces) anónimo candidato tenía una voz "muy particular".

Pero este tema no ha llamado la atención de la audiencia por cómo ha cantado el aspirante de La Voz sino por la canción en sí, transportándola directamente al momento más mágico de OT 2017: el número que compartieron Alfred y Amaia y que prendió la mecha de su amor.

La mayoría se queda con la versión de OT...

#LaVozAntena3 para mí este es el único City of Stars que vale pic.twitter.com/hbkgc6oKyX — Then Polkaaa (@_nenaconfundida) 7 de enero de 2019

No acepto a nadie cantando "City of Stars" que no sean Amaia y Alfred. #LaVozAntena3pic.twitter.com/Um0bFV8GXa — Marcos (@MarcosRuiFer) 7 de enero de 2019

Lo siento pero no. City of Stars es SÓLO de Almaia. #LaVozAntena3 — maru (@marujitosoy) 7 de enero de 2019

A mí como el "City Of Stars" de Amaia y Alfred no he escuchado ninguno...😂 Lo siento mucho, pero lo siento así. #LaVozAntena3pic.twitter.com/8t3EVCjNyX — alfonso (@vaalfonso) 7 de enero de 2019

No es el único guiño al reality musical que ha dado La Voz...

Pongo La Voz:

Sale una chica cantando Issues

Sale un chico cantando City of Stars

Sale un chico que se llama Roi

Y luego querrán que supere OT2017 pic.twitter.com/b3JvBArhXY — Overwatch (@fact_highway) 7 de enero de 2019

MIRA ENTRE ISSUES DE AITANA Y CITY OF STARS DE ALMAIA, ASI NO SUPERARÉ OT2017 #LaVozAntena3 — jair0 (@jairojam_) 7 de enero de 2019

Esto es una cámara oculta post ot17? Entre issues, échame la culpa y ahora City of stars estoy flipando #LaVozAntena3 — Patricia (@patri_sanj) 7 de enero de 2019

3 de las 5 canciones cantadas hasta el momento las han hecho en OT. Como coño quieren que supere ot? Issues, City of stars y ahora Los on you de mi Reche🖤 @albarecheot2018#LaVozAntena3 — Otfangirl🙆🏽‍♀️ (@maartiinaag1) 7 de enero de 2019

City of Stars y ahora Lost On You? Que no se note la indirecta a OT #LaVozAntena3 — PUVM Cicatrices, Cristinaⓥ 🐢🍀🎼⚪ (@vivirmuriendo_) 7 de enero de 2019