La confesión de Kaley Cuoco (Penny) sobre 'The Big Bang Theory' en los Globos de Oro

La 76ª edición de los Globos de Oro ha tenido cierto sabor a despedida para el elenco de la serie The Big Bang Theory, cuya temporada final se está emitiendo estos meses. De hecho, una de sus protagonistas, la actriz Kaley Cuoco (Penny), se lamentó del fin de la ficción durante su paso por la alfombra roja.

En una entrevista con Entertainment Online reconoció que no quiere decir adiós a la serie, en la que ha trabajado durante 12 años. "¡No me quiero ir, no me quiero ir!", recalcó la intérprete de 33 años.

Cuoco aseguró que la serie seguirá viviendo durante un largo tiempo gracias a las reposiciones y no descartó un reboot (un regreso).

"Todo el mundo está haciendo reboots. Nosotros podríamos hacerlo también... dentro de un año", bromeó.

La actriz reconoció que va a ser duro rodar el final: "Espero que hagamos un montón de tomas porque creo que va a haber muchas lágrimas".

Cuoco acudió a los Globos de Oro junto a su marido, Karl Cook, ataviada con un vestido en azul marino y blanco —¡y con bolsillos!— de Monique Lhuillier.