Josetxo, Paula, Candela y Pachu son los niños que se han clasificado para la MasterChef Junior (TVE) tras la expulsión de Jaime, Evelyn y Ferrán en una reñida semifinal, que ha dejado momentazos. Las lágrimas de Eva González, y el 'zasca' de uno de los concursantes a Samantha Vallejo-Nágera.

Sí, has leído bien: el 'zasca' a una de las juezas del concurso.

Todo comenzó con una de las pruebas en las que los niños tuvieron que usar una impresora 3D para elaborar su receta. Los semifinalistas tuvieron que confeccionar, entre otras cosas, una crema con la que imprimir alguna figura. A casi todos se les dio bien, menos a Jaime y Ferrán, que fracasaron tanto en el emplatado como en los sabores.

El mayor disgusto se lo llevó Jaime, que se enfadó muchísimo con Samantha por lo que consideró una traición: "Quedaste en que no me delatarías, que no ibas a decir que la masa se me ha caído un poco. Y ahora llegas y es lo primero que dices. Me has traicionado", sentenció, asegurando que se la guardaba.

Samantha trató de salir del momento tomándoselo con humor: "De un juez del programa no te puedes fiar nunca". Pero la cosa no quedó ahí. En la siguiente prueba, el niño puso a su plato el nombre de "la traición de Samantha". Y el público se ha rendido a sus pies:

