Un paseo por Hyde Park (Londres) puede ser de lo más relajante, excepto si es de noche y te encuentras por sorpresa con un zorro. Eso fue precisamente lo que le ocurrió la madrugada de este martes a Cristina Pedroche, que estaba por el parque londinense con su marido Dabiz Muñoz cuando vieron pasear tranquilamente a uno de esos animales.

La colaboradora de Zapeando (laSexta) ha colgado el vídeo del momento en su cuenta de Instagram y en él se pude ver que al principio el encuentro le hizo gracia, pero cuando Muñoz se acercó a él y la dejó sola empezó a entrar en pánico.

"Eso es un zorro Dabiz, yo lo veo", le dice Pedroche a su pareja. "¿Qué hacemos aquí parados? ¿Esperar a que nos coma?", le pregunta asustada la presentadora mientras graba el vídeo en el que solo se ven dos círculos verdes al fondo que parecen ser los ojos del animal. "Ay, los ojos... Me cago en su puta madre", comenta Pedroche a Muñoz, que se lo toma a broma y se acerca al animal pese a los gritos de su mujer.

"Dabiz, Dabiz, Dabiz, para", le grita. "Dabiz, te lo digo en serio, para. Te lo estoy diciendo en serio, ¿me pongo a gritar?", continúa mientras Muñoz se aleja de la cámara y se pierde en la oscuridad dejándola sola y cada vez más nerviosa. "Ay cállate, por favor, que me encantan los zorros", le responde Muñoz, a lo que Pedroche le dice: "Joder, es que yo estoy aquí sola".

Las imágenes no muestran el desenlace de este breve susto de la presentadora y su pequeño conflicto con su marido, pero parece por el pie de foto que todo se quedó en una aventura e incluso invitan al animal a pasarse por Streetxo, el restaurante del chef madrileño en la capital británica.

"Nos hemos encontrado con un zorro en Hyde Park.❤️ Ya tengo otro amigo en Londres. (Al principio me ha dado miedo que @dabizdiverxo se acercara a él y me dejara sola, pero vamos que no ha estado ni cerca. Zorro, si estás leyendo esto te invito a unas buenas croquetas en Streetxo😜)", escribe en la publicación, que acumula cerca de 10.000 Me gusta en nueve horas.