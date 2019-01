Helena Resano, presentadora de La Sexta Noticias, ha provocado decenas de comentarios en redes con su último mensaje sobre Noticias Cuatro, programa de una cadena rival a la suya.

Tal y como El Televisero publicó este lunes en exclusiva, Mediaset cancela el programa presentado por Javier Ruiz y desaparecerá de su parrilla el próximo 15 de febrero. Esta noticia no ha gustado a Helena Resano, que ha mostrado su lamento en Twitter.

"Noticia muy, muy triste. No sobran periodistas, no sobran programas informativos. Cuantos más seamos mejor para todos. Un abrazo a todos los compañeros de # NoticiasCuatro", ha escrito la periodista, haciéndose eco de una publicación de la Asociación de Prensa de Madrid.

Sus palabras han generado un aplauso prácticamente unánime y muchas reacciones. Entre los que han comentado su publicación prima la preocupación por la degradación del panorama informativo.

Las élites no quieren que el pueblo esté informado, mejor aborregado es más fácil de manejar 😡

¡Como no le pongamos freno, nos encaminamos al siglo XIX!

Así va el país... sin noticias esto no funciona. No suelo ver las noticias en Cuatro pero me parece muy fuerte que quieran quitar lo que más falta hace en el país, la información. Para apostar por el "entretenimiento".