El dardo de Casado a Rivera para justificar la negociación con Vox

Días de negociaciones para lograr la Junta de Andalucía. El presidente del PP, Pablo Casado, mueve los hilos para lograr la investidura de Juanma Moreno con el apoyo de Ciudadanos y Vox, dos partidos que están mostrando su malestar entre ellos.

Casado ha defendido en una entrevista en Onda Cero negociar con Vox para lograr sus votos. Ha justificado que "por ahora" lo que están diciendo los de Santiago Abascal en Andalucía "está dentro de la Constitución", que es su "límite".

Y, acto seguido, ha lanzado un dardo a los naranjas. "No me gusta que Vox pida la supresión de las autonomías, tampoco me gustaba que Cs pidiera la supresión de las diputaciones y el Senado".

"No me gusta"

"No me gusta que Vox se haya hecho fotos con algún partido radical europeo, tampoco me gustaba que Cs se hubiera concurrido a las elecciones europeas con Libertas", ha continuado. Casado ha añadido: "No nos gusta que Vox esté alabando algún discurso oímos en un partido latinoamericano, tampoco nos gustaba que Albert Rivera pidiera la investidura a Pedro Sánchez e incluso pidiera el voto a Pablo Iglesias para votar a Pedro Sánchez".

¿Está equiparando Ciudadanos a Vox?, le ha preguntado entonces Carlos Alsina a Casado, quien ha contestado: "No estoy equiparando, estoy diciendo que el PP habla con los partidos que están en la Constitución".

A lo que ha agregado: "Por eso acabo de decir que podría hablar de presupuestos con el PSOE y de aplicar el 155 con el PSOE". En este punto, ha defendido que nunca ha tejido un "cordón sanitario al PSOE", por lo que no "entiende" que los socialistas hagan eso con "partidos que no han gestionado, siempre y cuando acepten la Constitución".

No entiende, ha seguido Casado, que partido que han generado la fragmentación parlamentario no sean capaces luego de llegar a acuerdos.