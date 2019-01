El enfado de Belén Cuesta con Christian Gálvez por lo que ha pasado en 'Pasapalabra': "Me parece muy feo"

La actriz Belén Cuesta se ha enfadado este martes con Christian Gálvez en Pasapalabra. Cuesta forma parte del equipo azul y ha mostrado su disconformidad, siempre con humor, con la decisión del presentador del concurso de Telecinco en una de las pruebas del espacio.

Ha sido en la prueba musical, en la que los concursantes y los invitados tienen que pugnar por apretar primero el pulsador para poder lanzar su hipótesis sobre el título de la canción que suena durante unos segundos.

En su turno, Belén Cuesta se ha dado toda la prisa que ha podido y estaba convencido de haber sido la primera en pulsar. Pero su rival se le ha adelantado y Gálvez le ha dado la palabra. La decisión del presentador no ha gustado a la actriz, que no ha dudado en soltar un "Me parece muy feo".

Su gesto de fastidio era tan visible que Gálvez le ha dado explicaciones, pero no ha habido manera de hacerla entrar en razón. "Yo no lo he vivido así. Estoy muy enfadada", ha seguido Cuesta con lo que era evidentemente un juego.