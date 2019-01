Bea Talegón, tras el mensaje viral de un inmigrante a Abascal: "Tiene más dignidad junta que todos los votantes de Vox"

Beatriz Talegón, quien fuera miembro de las Juventudes Socialistas, ha aprovechado el vídeo viral con el mensaje de un joven inmigrante, trabajador del campo en Sevilla, al líder de Vox, Santiago Abascal, para pegar un 'hachazo' a los votantes de la formación ultraderechista que aún retumba en las redes sociales.

"Este chico tiene más dignidad junta que todos los votantes de Vox", ha escrito Talegón en un tuit que, en pocas horas, tiene cerca de 9.000 'me gusta':

En el vídeo, el joven trabajador de origen africano habla desde el tajo, de buena mañana, de la labor de los inmigrantes y del mensaje de Vox al respecto: "Son las 6 y algo, las 7 menos, y hace menos 3 o menos 4 grados. ¿Veis cómo está blanco todo? ¿Veis cómo está nevando? ¿Lo habéis visto? Eso es lo que hacemos nosotros, los inmigrantes. ¡Trabajar! Buscando algo de dinero para llevar a África, para que la gente coma, para que nuestra familia coma. No venimos aquí para robar, ni para vender droga, ni para hacer nada malo a nadie. Esta es mi herramienta. Se llama máquina total: tijeras", comienza el chico.

En este punto, el joven inmigrante comienza su particular 'recado' a Abascal: "Yo creo que ese señor de Vox, no quiero ni pronunciar su nombre por la mañana, porque me trae mala suerte, no nos ha dicho todavía ningún resultado para que España pueda mejorar", expone el chico, antes de matizar que si quiere que España mejore, "hay muchas cosas que hacer, caballero".

Entonces, ha comenzado su repaso: "Primero hablar con los bancos. Los bancos, los ladrones como tú para que dejen de desahuciar a la gente. En Pino Montano (Sevilla) están desahuciando a mucha gente que son muy honrados, que son trabajadores. Para ayudar a los jóvenes tiene que hablar con los bancos, los ladrones. Que les devuelvan lo que le pertenece a sus padres a sus abuelos, que les devuelvan sus casas. Que dejen de echarles de sus casas después de cobrarles tantos y tantos años, señores", ha expuesto.

Continúa el trabajador, en referencia a Abascal: "Ahora mismo estará durmiendo, seguramente. 'Españoles primero'. ¿Españoles primero? ¿Dónde estás tú ahora mismo? Españoles primero soy yo porque estoy aquí en el campo, dando caña".

Ha sentenciado el joven africano: "Usted es el último de los españoles porque lo que hace es entrenar a los jóvenes para que sean racistas. A los jóvenes para que se maten entre ellos con los inmigrantes. Eso es lo que quieres tú. Pero hay jóvenes que no tienen ese pensamiento. Esos jóvenes tienen un pensamiento mejor. Un pensamiento de futuro. De trabajar, de buscarse la vida".

El mensaje de Talegón en Twitter ha abierto un intenso debate, con cerca de un millar de comentarios en la red social:

