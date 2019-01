El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha reclamado a Vox que decida su postura ante la investidura del popular Juanma Moreno y la posibilidad de apoyar un gobierno "de cambio" en la comunidad, y ha advertido: "¿Quiere ir a elecciones? Que lo haga. ¿Quiere que Díaz vuelva a ser presidenta? Que lo haga".

Marín, que ha admitido que si Vox no apoya a Moreno se puede ir a unas segundas elecciones, ha confiado en que la formación que lidera Santiago Abascal no sea "un obstáculo para el cambio" y que, igual que se acordó la Mesa del Parlamento, se pueda iniciar la legislatura "con normalidad", sin tantos "anuncios discrepantes".

Sin embargo, Marín ha desligado a su partido de la reunión que mantendrán hoy PP y Vox ya que considera que no tienen "nada que negociar" con ellos, y ha dejado en manos de los populares la búsqueda de apoyos para que salga adelante la investidura.

"Si Moreno se presenta a la investidura tendrá que buscar los apoyos el señor Moreno, igual que hizo Susana Díaz hace cuatro años cuando llamó a la puerta de Ciudadanos", ha dicho en Tele 5 el líder de la formación naranja en Andalucía, Juan Marín.

Ha garantizado que si el PP no respeta el acuerdo firmado con Cs "lógicamente no hay acuerdo" global y ha dejado en manos de Vox "lo que hará con sus votos". "Lo que Vox y el PP estén hablando en Madrid y Sevilla, siempre que no afecte a lo que hemos firmado, no es una cuestión en la que yo tenga que intervenir", ha agregado.

Marín considera que Vox no entiende todavía cómo funcionan las instituciones "o las reglas del juego", porque "por mucho que firmasen" un acuerdo para reformar la Ley de Violencia de Género necesitan mayoría absoluta en la Cámara "y eso no lo tienen".

Ha recordado que esa ley se aprobó por unanimidad a mediados de 2018, con el apoyo del PP, por lo que "no está en ninguna cabeza" modificarlo.

Sobre la estructura de gobierno que PP y Cs negocian estos días, ha afirmado que "no hay nada cerrado" todavía pero ha dicho que no sería "un descubrimiento" si dirigen áreas que consideran estratégicas, relacionadas con los emprendedores, los autónomos, la regeneración democrática, la educación o las políticas sociales.

"Lo único que está encima de la mesa cerrado es que el señor Moreno sería el candidato a la Junta, que habría una Vicepresidencia y que la estructura serían 10 u 11 consejerías", ha indicado.