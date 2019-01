El 'repasito' de Dani Mateo que demuestra que la familia Aznar es la auténtica "Quinta del Buitre"

"Los Aznar sí que son la Quinta del Buitre". El humorista y colaborador de El Intermedio —de laSexta— Dani Mateo ha pegado un repaso que no tiene desperdicio a la familia Aznar, después de que el Tribunal de Cuentas condenara a pagar 25 millones de euros, el pasado 28 de diciembre, a la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella y a los que fueron concejales en su equipo de gobierno por la venta de pisos públicos a "fondos buitre" por debajo de su precio de mercado en el año 2013.

"Sí, sí. Que si los fondos buitre esto, que si los fondo buitre lo otro... los verdaderos buitres sois vosotros: los españoles medios", ha comenzado Mateo, quien ha resaltado que, a diferencia de los Aznar, esos españoles medios "no emprenden, no son consejeros de ninguna empresa, no tienen un padre presidente del Gobierno ni una madre alcaldesa de Madrid".

"Los Aznar-Botella son una familia de emprendedores, son los Steve Jobs de los negocios inmobiliarios y los fondos de inversión. De hecho, si tuvieran un logo, podrían ser una manzana...pero no una manzana y una pera", ha bromeado Mateo, en referencia a aquel comentario de Botella sobre el matrimonio homosexual —en marzo de 2013— en el que afirmó que "una manzana y una pera no pueden dar dos manzanas".

"La piedra angular de esta empresa es Aznar, que no ha dejado de trabajar", ha comenzado su repaso Mateo, antes de recordar que, al igual que su marido, Botella también es "otro ejemplo de trabajo y superación desde que dejó la alcaldía".

"Los Aznar-Botella son una sociedad literalmente, ya que llegaron a tener una empresa para gestionar los derechos de propiedad intelectual que generaban sus libros y sus conferencias. ¿Y cómo se llamaba la empresa de la familia Aznar-Botella? Famaztella: chúpate esa", ha resaltado Mateo, antes de poner el foco en que todo "ese espíritu emprendedor ha calado en sus hijos".

"Su hijo mayor, José María Aznar 'Junior', hizo lo que todos cuando terminó la carrera: irse a trabajar fuera", ha expuesto Mateo, quien ha explicado —eso sí— que se marchó a "Nueva York y Londres como analista en un fondo de inversión": "Y asesoró a un fondo buitre especializado en comprar barato activos financieros con problemas", ha matizado.

En cuanto al "pequeño Alonso Aznar·, el presentador de El Intermedio ha dejado claro que "no es una excepción": "A sus 30 años tiene una sociedad que gestiona varios restaurantes de moda de la capital. Es consejero delegado de una compañía dedicada a la inteligencia artificial. Y creó dos aplicaciones para para ligar. Algo llamativo porque él no lo necesita. Es hijo de Aznar. Para ligar le basta con no mencionarlo", ha bromeado.

Mateo no ha dejado pasar por alto los "hijos políticos" del matrimonio. "Alejandro Agag, que vive en Londres con su mujer y sus cuatro hijos, tiene una trayectoria empresarial más sólida que los abdominales de sus suegro. Agag ha tenido varias sociedades financieras, un equipo de motos, de fútbol, etc... y es el creador de la Fórmula E", ha recordado el colaborador de El Intermedio.

"Además se codean con actores como Orlando Blum o con figuras como Paris Hilton. Me alegro de que amplíen su círculo de amistades, ya que ya no pueden irse de copas con ninguno de los que estuvo en su boda", ha ironizado.

Ha sentenciado el colaborador del programa de laSexta: "Ya lo véis. Los Aznar Botella no son más que una familia de valientes empresarios. No os dejéis llevar por la envidia. Ellos han heredado el gen emprendedor y vosotros qué: la calvicie".

