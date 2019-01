"¿Españoles primero? ¿Dónde estás tú ahora mismo?" ... El espectacular repaso que arrasa en redes a "ese señor de Vox"

Serigne Mamadou es un trabajador inmigrante en los campos Sevilla. Allí ha grabado un vídeo a primera hora de la mañana que ya se ha convertido en viral por su mensaje antirracismo. Se lo dedica "a ese señor de Vox que no quiero nombrar porque trae mala suerte".

"¿Españoles primero? ¿Dónde estás tú ahora mismo?" pregunta Mamadou mientras señala los campos helados en los que trabaja. "Españoles primero soy yo porque estoy aquí en el campo dando caña" . Y acusa al partido de ultraderecha Vox de "entrenar a los jóvenes para que sean racistas". "Eso es lo que quieres tú, que los jóvenes se maten entre ellos con los inmigrantes" advierte.

El vídeo, que se ha hecho rápidamente viral, ha recibido numerosos aplausos.

Cómo me tatuo un video ??

Para mi este hombre que trabajando y luchando de verdad, con su esfuerzo y sudor, es tan o incluso más español que otros que no han echó otra cosa en su vida que chupar y vivir del presupuesto, precisamente de los impuestos que este buen hombre y compatriota también paga.

Que puto crack, joder. "Entrenas a jóvenes para que se maten con inmigrantes". Eso es lo que quieren, diferenciarnos para dividirnos, cuando nativos o inmigrantes sufrimos la misma explotación de la patronal. El enemigo no es el temporero negro, sino el señor acaudalado.

Eso está perfecto monstruo. Todo él k venga a trabajar tiene las puertas abiertas. El k venga a vagar, choricear, violar, trapichear, etc,,,,, que se quede en su tierra k ya con los de akí k se dedican a eso tenemos suficiente

Verdades como puños OLE TU MAMADOU.... ojalá me puedas leer. Has echo el discurso más coherente q he oido en mis 40años d vida, cuánto político debería aprender de ti. Muchas gracias hermano.