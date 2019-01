Tras el parón navideño la presentadora Ana Rosa Quintana ha vuelto a ponerse al frente de su programa en Telecinco este martes, desde donde ha aprovechado a contestar a la polémica carta a los Reyes Magos de Vox que incluye una muñeca con su rostro.

"En una carta a los Reyes Magos el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, pide a Sus Majestades una Monster High para luchar contra el club de las feminazis e ilustran el vídeo con la cara de varias mujeres, entre ellas la mía. Me llaman feminazi", comenzó a explicar Quintana.

Tras emitir las declaraciones de Ortega Smith y mostrar la imagen de la muñeca en cuestión, la presentadora dijo qué le parecía. "Oye, estoy ideal", bromeó.

TELECINCO La muñeca de Vox con la cara de Ana Rosa Quintana.

Ya más seria, afirmó: "Por cierto, tengo que decir que estoy muy contenta, porque si los nacionalistas [...] me llaman facha, los de Vox me llaman feminazi, los de Podemos de derechas, los del PSOE... quiere decir que hago bien mi trabajo".

"La verdad es que no me ofenden, me da igual", añadió mientras sonaban aplausos en el plató. Puedes ver el momento completo aquí.

Este lunes su sustituto Joaquín Prat defendió a la presentadora con estas palabras: "Ana Rosa tiene unas piernas bastante más bonitas que las de la caricatura".