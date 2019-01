Tras las altas expectativas generadas durante una intensa promoción, Antena 3 estrenó este lunes la primera edición de La Voz en esta cadena, con la fase de las audiciones a ciegas y un equipo renovado.

Las promesas de la productora eran las de hacer del formato un programa ágil y centrado fundamentalmente en la música, con una duración menor para terminar a una hora razonable —como se lleva años reclamando a las cadenas de televisión españolas—, y con dos días de emisión consecutivos semanales (lunes y martes).

Todo eso dirigido a hacer el programa mucho más dinámico y menos repetitivo de lo que había sido en Telecinco. Sin embargo, el debut no terminó de convencer en las redes sociales, donde muchos se quejaron precisamente de la falta de ritmo del arranque del concurso.

A pesar de que hubo aspectos muy elogiados, como la hora de finalización (00.15h) o la calidad de las actuaciones, la mayoría de los usuarios de Twitter se quejaron de que las presentaciones de los concursantes eran demasiado largas, de que pasaban demasiados minutos entre actuación y actuación y de que se les daba un exceso de protagonismo a los coaches.

Al poco tiempo de comenzar la emisión, llegaron las primeras críticas y se repitieron durante todo el tiempo que duró el programa.

6 actuaciones, 9 minutos de anuncios, menos de 1.30h de programa, mas charla entre los coaches que minutos de actuación. Esperaba más de esto la verdad. No lo seguiré viendo, parece que se rien de nosotros #LaVozAntena3

Pensé que con la división en dos días de los programas, #LaVozAntena3 iba a ser más amena y dinámica, pero veo que no. 1 actuación, 5 minutos de comentarios de coachs y otros 5 de vídeos que no interesan para un primer programa.

#LaVozAntena3 que alguien me explique la definición de "dinámico" porque van 3 de selección en 46 minutos... pic.twitter.com/2ItsSCMpho

Ya tengo que aguar la fiesta: pero creo que La Voz ha perdido agilidad. El éxito de las audiciones ciegas es su agilidad no los dramas de clichés. #LaVozAntena3

#LaVozAntena3 Con lo fácil que sería actuación, elegir coach y siguiente y no tanta tontería pic.twitter.com/L2xarQBDjd

Donde está la agilidad de #LaVozAntena3 que no la veo??? pic.twitter.com/zbY7m4ovvN

No entiendo cómo en #laVozAntena3 dan tanto protagonismo a los coaches y tan poco a los concursantes. Además, no entiendo los vídeos de relleno que no tienen sentido alguno.



1 actuación de 1 minuto y 6/7 minutos de coaches debatiendo y peleando por la artista.