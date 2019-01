Este lunes el director y actor de Arde Madrid (Movistar +), Paco León, visitó La Resistencia (#0), el programa de David Broncano. Como todos los invitados a su programa, León tuvo que responder la clásica pregunta sobre cuestiones monetarias.

"¿Cuánto dinero manejas, eh Paco?", le inquirió el presentador. El actor empezó con evasivas: "Lo iba a decir, pero luego he pensado que no porque yo ahora me voy a México y hay muchos atracos. Secuestran a la gente para pedirle dinero, entonces es una irresponsabilidad, ¿no creéis?".

Broncano no quedó contento con la respuesta y siguió insistiendo, dando por hecho que León acumula gran cantidad de dinero. "La gente ya sabe que estás forrado, te van a secuestrar igualmente, Dios no lo quiera", le contestó.

Entonces el intérprete que dio vida a Luisma en Aída (Telecinco) empezó a flaquear. "No tengo, a parte tengo muchísimas hipotecas porque he estado como loco y eso no se debe hacer. No compréis nunca", confesó. "No se debe hacer, sobre todo cuando no tienes", añadió.

La respuesta de León hizo que Broncano formulase la cuestión de otra forma: "¿Estás endeudado?". "Si cuentas las hipotecas, sí lo estoy. No tendría para pagarlas", señaló. "Me estoy empezando a sentir mal, Paco", le respondió el presentador, que tensó el gesto visiblemente.

"Tú una vez lo dijiste", le espetó León, haciendo referencia a cuando Broncano contestó a la pregunta en El Hormiguero (Antena 3). "Yo no he dicho nunca nada", esquivó el presentador, aunque no sirvió de mucho. "Sí, sí tú dijiste y pensé: 'Qué cabrón, lo mal que me lo he montado yo", le insistió León, que dijo que con Aída ganaba muchísimo dinero y que lo conseguía con una curiosa amenaza.

"Iba a más cada temporada, decía que me iba y me lo subían", detalló. "Cuando se fue Carmen Machi había más para repartir", añadió el actor, que a pesar de eso, no se alegró de la salida de su compañera de la producción.