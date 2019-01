Ana Pastor fue la primera invitada de Pablo Motos, El Hormiguero (Antena 3) tras la vuelta de vacaciones. La presentadora visitó el formato para presentar la segunda temporada de ¿Dónde estabas entonces? (laSexta). El programa lo hace su productora Newtral, también responsable de El Objetivo, antes producido por Globomedia.

El presentador quiso saber si su nueva faceta empresaria le había hecho cambiar su visión sobre el trabajo y los derechos de los trabajadores.

"Cambio muchas veces al día de opinión en todo, además tengo muy mala memoria. Lo que sí creo es que me metí en esto porque me obsesiona la innovación, todo lo digital y dar curro a la gente", contestó tajante.

Sin embargo, parece que la respuesta no acabó de convencer a Motos, que afirmó que tenía que haber otra razón para crear esta start up: "Por el dinero". "¿No quieres la pasta? Pues dámela a mí", le insistió el presentador, que no quedó contento con la motivación de Pastor, quien cuenta con 59 empleados dentro de la empresa.

"Si a ti te hace feliz dar trabajo a la gente, a mí me hace muchísima ilusión el dinero", añadió Motos, a lo que Pastor le volvió a responder que lo que la hacía feliz era que la gente trabajase. "Soy muy tonta, pero me hace ilusión que la gente tenga un curro y que esté contenta", respondió la presentadora a Motos, que dio por zanjada la entrevista.