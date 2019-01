Tenemos que hablar de la última entrevista de Julio José Iglesias. Antes de que terminase 2018 el hijo mayor de Julio Iglesias e Isabel Preysler habló con Corazón de TVE e hizo unas durísimas declaraciones que pasaron bastante desapercibidas, pero que Enjuto Mojamuto se ha encargado de rescatar este lunes 7 de enero en Twitter.

El nuevo "Me echaron droja ... en el cola cao" pic.twitter.com/zMStHU8mLX — Enjuto Mojamuto (@enjutomojamuto) 7 de enero de 2019

"Me robaron el ADN mientras hacía windsurf", dice el cantante en el titular de portada, que a Mojamuto le ha recordado a José Tojeiro Díaz y su famoso "me echaron droja en el Cola-Cao".

La declaración de Julio José no es fácil de entender, al menos a priori. Pero no hay que darle demasiadas vueltas porque él mismo lo explicó en otra entrevista al asegurar que no sabía cómo tenía que actuar ante una denuncia de paternidad como la de su supuesto hermano, Javier Santos, a su padre.

"Lo que dije antes es la verdad, me robaron un termo con agua", declaró. "Me gusta hacer deporte acuático, estuve haciendo windsurf durante unas tres horas, con una sed que me moría, y mi termo no estaba. Sé que no se me olvidó en casa, nunca se me olvidaba. Era un termo amarillo. Tiempo después me enteré por la prensa de que me habían robado el termo", explicó, y entonces todo cobró sentido.