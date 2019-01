Trump aumenta la presión: hará un anuncio sobre el muro con México y visitará la frontera

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado este martes un giro a su estrategia a favor del muro al anunciar un mensaje a la nación y una visita a la frontera con México, en la tercera semana de un cierre administrativo sin visos de solución.

Trump buscará sumar apoyos en la opinión pública al abordar en una alocución que se transmitirá este martes en un horario de máxima audiencia la "crisis" que vive el país en la frontera sur, a la que llegará dos días después para reunirse con las autoridades en la zona.

"Me complace informarles de que me dirigiré a la Nación sobre la crisis humanitaria y de seguridad nacional en nuestra frontera sur", ha dicho Trump en su cuenta de Twitter, al tiempo que ha especificado que el mensaje será a las 9:00 de la noche (02:00 GMT).

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de enero de 2019

El jueves visitará la frontera, donde se reunirá "con quienes se encuentran en la primera línea de la crisis de seguridad nacional y humanitaria", ha señalado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en Twitter, y ha agregado que "pronto se anunciarán más detalles" del viaje.

President @realDonaldTrump will travel to the Southern border on Thursday to meet with those on the frontlines of the national security and humanitarian crisis. More details will be announced soon. — Sarah Sanders (@PressSec) 7 de enero de 2019

El Gobierno de Trump afronta desde el 22 de diciembre el cierre del 25% de la Administración, situación que afecta a unos 800.000 empleados que han dejado de percibir su salario y ha trastocado el funcionamiento de distintos espacios turísticos o las actividades de agencias a las que no se les han asignado nuevos recursos.

Durante el fin de semana, el vicepresidente, Mike Pence, y un equipo de la Casa Blanca se ha reunido con el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, buscando una salida a la paralización parcial, pero las negociaciones terminaron sin mayores progresos.

La financiación del muro, para cuya construcción el Gobierno requiere más de 5.000 millones de dólares, se ha convertido en un obstáculo insalvable para Trump y los demócratas, que con la llegada de Pelosi a la presidencia de la Cámara Baja han endurecido su posición.

Los planes de Trump

En medio de este panorama, Trump ha hablado de la posibilidad de declarar la emergencia nacional como una vía para facilitar la construcción del muro y ha anticipado que evalúan erigir una barrera de acero, en lugar de concreto, que se fabricaría en Estados Unidos.

Pero en el día a día parecen otras las preocupaciones de los estadounidenses, entre ellas la posibilidad de que se retrase la devolución de los impuestos retenidos de más por la administración.

Por el cierre, apenas trabaja un 12% del personal del Servicio de Rentas Internas (IRS), la agencia encargada de la recaudación de impuestos, lo que pone en peligro que las devoluciones se hagan a tiempo, ya que en 2018 la campaña comenzó el 29 de enero.

El director interino de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, ha aclarado este lunes que los desembolsos saldrán y que buscan que el cierre parcial sea "lo menos doloroso posible con la ley", según indicaron medios locales.

La paralización, la tercera del Gobierno de Trump, ha atizado también los ataques del gobernante hacia los medios de comunicación y este lunes ha tildado de "locos lunáticos" a los periodistas críticos con su presidencia. "¡Muchos (periodistas) se han convertido en locos lunáticos que han renunciado a la VERDAD!", ha exclamado Trump en Twitter, después de repasar los "éxitos" de su Gobierno.

With all of the success that our Country is having, including the just released jobs numbers which are off the charts, the Fake News & totally dishonest Media concerning me and my presidency has never been worse. Many have become crazed lunatics who have given up on the TRUTH!... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de enero de 2019

...The Fake News will knowingly lie and demean in order make the tremendous success of the Trump Administration, and me, look as bad as possible. They use non-existent sources & write stories that are total fiction. Our Country is doing so well, yet this is a sad day in America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de enero de 2019

....The Fake News Media in our Country is the real Opposition Party. It is truly the Enemy of the People! We must bring honesty back to journalism and reporting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de enero de 2019

"Con todo el éxito que nuestro país está teniendo, incluyendo los números de empleo recién publicados, que son fuera de serie, los medios de comunicación falsos y totalmente deshonestos con respecto a mí y mi presidencia (dicen) que (mi presidencia) nunca ha estado tan mal", añadió.

Trump, quien acostumbra a tildar de "noticias falsas" muchas de las informaciones, ha asegurado que los medios de comunicación estadounidenses "mentirán y degradarán" su figura "a sabiendas" para hacer que el "tremendo éxito" de su Administración "se vea tan mal como sea posible".

"Usan fuentes inexistentes y escriben historias que son ficción total. ¡Nuestro país lo está haciendo muy bien, sin embargo, este es un día triste en Estados Unidos!", ha denunciado el gobernante