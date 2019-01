El disgustazo de Pablo López al no reconocer a esta concursante de 'La Voz'

La segunda entrega de La Voz en Antena 3 dejó un momento que encogió el corazón del coachPablo López y de muchos espectadores.

Como el resto de jueces, el cantante escuchó con mucha atención la actuación de una de las aspirantes, Noelia Cano, que interpretó Cry me out, de Pixie Lott. La canción llegó al final y ninguno de los cuatro se dio la vuelta para llevársela a su equipo.

ANTENA 3 Pablo López, en 'La Voz' el 8 de enero de 2019.

Cuando la tuvieron de frente, la concursante le hizo un gesto de complicidad a López. A él le cambió la cara y se levantó para abrazarla. "Yo estuve encerrado en un sitio 80 días con esta mujer, y no era un ascensor", explicó cuando volvió a su asiento.

Sus compañeros no entendían nada, pero la aspirante le echó un capote: "Estuvimos en un programa juntos". Cano y él fueron compañeros en Operación Triunfo 2008.

"Estoy enfadado con ella porque no la he reconocido y ella abre la boca y yo sé que es ella. Hasta escribí canciones para ella", explicó López. "La conozco con su acento pero no me da miedo decir que no la he reconocido".

"No haber reconocido a Noelia es malo, ¿no?", metió el dedo en la llaga la juez Paulina Rubio. "Para mí sí, porque me hubiera ido con ella al fin del mundo", respondió su compañero.

La concursante se justificó alegando que al ser audiciones a ciegas no se puede cantar mirando a los ojos, por lo que "te reprimes".

💣💥 ¡BOMBAZO! Noelia coincidió con @PabloLopezMusic hace 10 años en un concurso de música 😳 ¿Reconocerá su voz en #LaVozAntena3? 🤔 ¿Y qué os parece esta reliquia de foto? 😱 https://t.co/9YrZtUDri4pic.twitter.com/tpjU93x2zr — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) 8 de enero de 2019

"Ver a Noelia me ha destrozado un poco el alma", reconoció Pablo López cuando ésta salió del plató. "Esto me acaba de dar dimensión de lo que es este escenario".

Pablo López y Noelia Cano cantan No One en la gala 4 de OT 2008