El hilo de Sophie Turner (Sansa en 'Juego de Tronos') sobre salud mental que conquista las redes

Sophie Turner, la actriz que interpreta a Sansa Stark en Juego de Tronos, ha alzado la voz varias veces en sus redes sociales para defender causas que le importan. Este miércoles lo ha vuelto ha hacer y ha arrasado en Twitter.

Turner se ha volcado con los que sufren enfermedades mentales, mostrando todo su apoyo a los enfermos y cargando contra los que se burlan o quitan peso a las dolencias.

Todo ha empezado cuando otra actriz británica, Beverley Collard, se ha quejado de que los famosos tratan de hacer "modernas" las enfermedades mentales, y un periodista británico la ha secundado.

Or maybe they have a platform to speak out about it and help get rid of the stigma of mental illness which affects 1 in 4 people in UK per year. But please go ahead and shun them back into silence. Twat. https://t.co/mvddYPjcht — Sophie Turner (@SophieT) 9 de enero de 2019

O quizá tienen una plataforma para alzar la voz y hablar sobre ellas y ayudar a desterrar el estigma de las enfermedades mentales, que afectan a una de cada cuatro personas en Reino Unido. Pero venga, sigue tratando de silenciarlos. Idiota.

Horas después, Turner ha elaborado un hilo en el que ha expuesto su punto de vista:

Part 1 : People who think it's okay to make jokes about mental illness, I feel you must be lucky, because surely you don't understand or can't comprehend what it is like to have or know someone with an illness like this. — Sophie Turner (@SophieT) 9 de enero de 2019

Part 2 Depression is the second biggest killer in affluent Europe and America. One of the greatest reasons being, I believe, is because mental illness has so much stigma surrounding it. — Sophie Turner (@SophieT) 9 de enero de 2019

Part 3. If we can just all speak out about our experiences or our loved ones experiences we can help other people who suffer with mental illness not feel so alone. Let's keep this dialogue going. — Sophie Turner (@SophieT) 9 de enero de 2019

Part 4. You are not alone, you can manage your illness, and people who make fun of it are the minority... not you. You are loved and supported. — Sophie Turner (@SophieT) 9 de enero de 2019

Parte 1: La gente que cree que no pasa nada por burlarse de las enfermedades mentales tiene mucha suerte, porque está claro que no entienden ni comprenden lo que es padecerlas o conocer a alguien que las sufre.Parte 2: La depresión es el segundo 'asesino' en las prósperas Europa y Norteamérica. Una de las principales razones, creo, es porque está estigmatizada.Parte 3: Si todos habláramos de nuestras experiencias y de las de nuestros seres queridos, podríamos ayudar a otra gente que sufre enfermedades mentales a que no se sintieran tan solos. Mantengamos este diálogo abierto.Parte 4: No estáis solos, podéis llevar vuestra enfermedad, y la gente que se burla de vosotros es minoría... no vosotros. Os queremos y os apoyamos.

El tuit que la actriz ha fijado en su cabecera también habla sobre un problema mental:

You're stronger than you think. You will get through this. You're so loved. You are NOT a burden. #WorldSuicidePreventationDay — Sophie Turner (@SophieT) 10 de septiembre de 2018

Sois más fuertes de lo que creéis. Lo superaréis. Tenéis mucho amor. NO sois una carga. #DiaMundialdelSuicidio.