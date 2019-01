El lado más oscuro del Brexit: "¡Tus días están contados, traidor! ¡Prepárate para morir!"

El diputado conservador Nick Boles ha denunciado este miércoles que ha sido amenazado de muerte por votar el martes a favor de la enmienda que limita el poder financiero del Gobierno, en el caso de una salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) sin acuerdo.

"¡Tus días están contados, traidor! ¡Prepárate para morir!" es el mensaje anónimo que ha recibido el político a través de un correo electrónico y que se une así a la creciente oleada de violencia verbal en torno al proceso del Brexit.

Esta misma semana la parlamentaria conservadora Anna Soubry ha sido increpada en las inmediaciones del Parlamento británico con insultos y acusaciones de "nazi" por parte de unos manifestantes de extrema derecha.

Disgusting behaviour from Leave means Leave supporters - singing that an *MP* is a Nazi.



We CANNOT allow this to become the face of Britain 🇬🇧 pic.twitter.com/AA117Dgka7