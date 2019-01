El 'recadito' de Àngels Barceló al PP y a Ciudadanos tras las "medidas delirantes" propuestas por Vox en Andalucía

"Si el PP toma en consideración el documento de VOX, estará negociando el desmantelamiento de la autonomía andaluza y Ciudadanos será cómplice". La periodista de la Cadena SerÀngels Barceló ha repartido responsabilidades —en su comentario Si el PP tiene en cuenta a Vox, Cs será cómplice, en la Cadena Ser—, tras la presentación este martes por parte de los ultraderechistas de Vox de un documento con 19 propuestas para dar su apoyo al candidato popular Juanma Moreno.

Son "medidas delirantes", considera Barceló, en referencia a propuestas como la expulsión de 52.000 inmigrantes sin papeles; la derogación de las leyes contra la violencia machista; la de no discriminación del colectivo LGTBI; la de la Memoria Histórica o cambiar el Día de Andalucía o crear una Consejería de familia y natalidad.

En este punto, la periodista de la Cadena Ser se pregunta "hasta dónde puede llegar el PP en el trágala, después de haberse mimetizado ya con VOX en el discurso sobre la violencia machista": "Hasta ahora hemos visto que por su esófago pasa todo", ha afirmado Barceló.

Tras plantear sus dudas sobre los populares, la periodista de la Cadena Ser pone el foco en Ciudadanos, formación que "evita en todo momento explicar que sus consejeros, en el caso de que se cierre el pacto, lo serán gracias a los votos de VOX".

