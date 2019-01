Esta portada es todo lo que tienes que ver para entender qué le pasa a Trump

Mismos argumentos, mismo objetivo: conseguir dinero para conseguir la financiación que le permita construir su soñado muro con México. Soñado porque fue su promesa estrella en la campaña presidencial que le aupó hasta la Casa Blanca, y soñado porque sabe que si lo consigue -aunque en privado admite que será incapaz- comprará grandes opciones para hacerse con la reelección en 2020. Donald Trump lo ha apostado todo a este objetivo y, al menos de momento, le está saliendo rana.

Por eso ahora Trump se ha dirigido a la nación en un mensaje en el que ha dicho lo mismo que siempre: que la situación en la frontera del sur del país es una "creciente crisis humanitaria y de seguridad" que pone en peligro a todos los estadounidenses.

"Todos los estadounidenses se ven afectados por la descontrolada migración ilegal", ha indicado Trump durante su primer discurso televisado desde el Despacho Oval, añadiendo que "reduce los empleos y los salarios". "No tenemos espacio para retenerles y no tenemos forma de trasladarles de inmediato a su país", ha aseverado.

Al cumplirse el día 18 de la parálisis parcial de la Administración gubernamental, la segunda más larga que afronta el país desde 1976, el mandatario ha reiterado su exigencia de que le sean aprobados 5.700 millones de dólares para la barrera, que insistió espera sea construida con acero, en vez de hormigón.

Trump ha argumentado que el muro se pagaría "por sí mismo", teniendo en cuenta que interrumpiría la llegada de drogas ilegales, que cuestan a EEUU unos 500.000 millones de dólares al año, según sus cálculos.

Pero más allá de objetivos políticos, de promesas electorales, hay una portada que, entre todas las de este miércoles, destaca sobre las demás por cómo resume lo que le pasa al presidente de EEUU:

Wall or nothing. https://t.co/v15Ve3lVEx



An early look at Wednesday's front cover... pic.twitter.com/3OuMPL3JrC