Fuerte enfrentemaniento en el programa de Ana Rosa con un líder de Vox: "Estoy indignada"

"En España no hay un problema de violencia de género", es lo que ha dicho Iván Espinosa de Los Monteros, vicesecretario de Vox, en El Programa de Ana Rosa (Telecinco). "El 40% de los asesinos ni si quiera son españoles. A las mujeres no las matan ni las violan por ser mujeres. Además, mueren más niños asesinados por sus madres que mujeres a manos de sus parejas".

Tanto la directora de Público, Ana Pardo de Vera, como la presentadora del programa, Ana Rosa Quintana, han querido desmentir dichas cifras y se han mostrado "indignadas" on ellas. "Eso es mentira", ha sentenciado Pardo de Vera. "Mienten permanentemente con los datos de violencia machista", ha señalado la periodista.

"¿Esos datos de dónde los ha sacado usted?", ha preguntado Ana Rosa, que ha pedido a Pardo de Vera que le deje hablar. "Yo también estoy indignada", ha dicho la presentadora. Cuando Espinosa ha acusado al programa de no dejarles hablar, la presentadora ha señalado: "Si yo no quisiera que hablaseis no estaríamos haciendo esta entrevista pero has dado datos con los que no estamos de acuerdo. Esto es una entrevista no un monólogo".