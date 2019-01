La dura advertencia de El Gran Wyoming ('El Intermedio') a Vox por sus "falacias" sobre la violencia machista

"Estamos hablando de derechos que ha costado mucho conseguir pero que podría costar muy poco perder. Estaremos muy atentos para desmontar las falacias de Vox. Es un discurso muy peligroso". El presentador de El Intermedio —de laSexta— , El Gran Wyoming, ha lanzado una seria advertencia a la formación ultraderechista Vox, que entre otras medidas propone derogar las leyes contra la violencia machista.

En este sentido, la copresentadora de El Intermedio Sandra Sabatés ha presentado un fragmento de un mitin del líder del PP, Pablo Casado, en el que le compra ese discurso antifeminista a Vox y sus correspondientes argumentos, como el de equiparar todas las formas de violencia que ocurren en el ámbito familiar con la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres: "Tenemos que erradicar cualquier tipo de asesinato y sacar del debate partidista esta desgracia", afirmaba Casado.

"Y me pregunto qué es lo que está haciendo Pablo Casado. ¿Se está dejando influir por Vox porque está de moda o está dejando ver un pensamiento que ya tenía pero no se atrevía a mostrar? ¿Qué fue antes: Vox o Casado?", se pregunta El Gran Wyoming, a lo que Sabatés ha añadido que "existe el riesgo de que ese discurso contrario al feminismo no quede solo en palabras".

"Decir que las medidas que protegen a las mujeres discriminan a los hombres no solamente es una mentira demagógica si no que además se lo pone un poco más difícil a las víctimas que denuncian la violencia de género en los tribunales", apunta Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, en este contexto.