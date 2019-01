La imagen que evidencia la manía más extraña de Aitana

Aitana ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo que evidencia una extraña manía. En los stories de la concursante de Operación Triunfo2017 (TVE) aparece su estilista, Jesús de Paula, dejando al descubierto la colección de armario de la artista.

"Ha venido una persona a molestarme...", comienza diciendo Aitana. A continuación, su estilista muestra la colección de calzado de la catalana. "Os quiero decir que Aitana tiene zapatos, hay una variedad, una paleta de colores...", explica el joven en tono irónico y entre risas.

Precisamente, lo curioso del armario de la extriunfita no es sólo la gran cantidad de calzado que tiene, sino que todos los pares son muy parecidos: todos botines negros.

Instagram

Si no te habías fijado en que la artista suele completar su look con este tipo de zapatos, a partir de ahora no se te escapará este detalle.